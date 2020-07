Porsche Mobil 1 Supercup 2020 – Victoire de Dylan Pereira à Spielberg

Avec une performance convaincante, Dylan Pereira (BWT Lechner Racing) a brillé lors de la seconde manche de la Porsche Mobil 1 Supercup sur le Red Bull Ring à Spielberg en Autriche. Le Luxembourgeois a franchi le drapeau à damier sur le circuit du Grand Prix en Styrie près de quatre secondes devant un trio composé du pilote Porsche Junior Ayhancan Güven (Martinet by Alméras), Larry ten Voorde (Team GP Elite) et Leon Köhler (Lechner Racing Middle). « Personne ne peut planifier cela, tout s’est parfaitement déroulé », a déclaré un Pereira ravi. Avec sa victoire, Dylan Pereira se hisse au sommet du tableau des points de la supercoupe internationale, qui représente le summum de la série de coupes individuelles de Porsche depuis 1993 et ​​est actuellement disputée avec des Porsche 911 GT3 Cup de 485 ch.

Pereira a pris le départ de la troisième place sur la grille. Il avait déjà dépassé Leon Köhler lors du sprint dans le premier virage et quelques secondes plus tard, le Luxembourgeois se retrouvait face à face avec Güven dans le duel décisif de la course. Roue à roue, les deux pilotes étaient aux coudes à coudes jusqu’au prochain point de freinage, avec deux roues de la voiture de Pereira brièvement sur l’herbe. Pourtant, il a gardé son sang-froid et a devancé Güven au virage suivant. « Je pensais : c’est maintenant ou jamais. Je voulais vraiment prendre les devants dès que possible pour pouvoir contrôler la course de face. »

Alors que Pereira s’est éloigné du terrain de 0,2 seconde par tour, Güven, ten Voorde et Köhler ont passé le reste de la course à essayer de le chasser. « Tout le monde a attendu que l’autre personne fasse une erreur, mais cela ne s’est tout simplement pas produit », a expliqué ten Voorde, qui n’a trouvé aucun moyen de dépasser Ayhancan Güven. « Je ne pouvais pas faire mieux aujourd’hui, Dylan était imparable », a admis le pilote Porsche Junior. « En tout cas, je suis content des points pour la deuxième place. »

Leon Köhler, qui avait surpris en qualifications en réalisant le deuxième meilleur temps, n’était pas entièrement content. « Je ne m’attendais pas à ce que les lumières s’éteignent si rapidement au début. Ma réaction n’a pas été bonne », a expliqué cet Allemand de 20 ans. « C’est pourquoi les deux premiers virages ne se sont pas aussi bien déroulés qu’ils auraient dû, et bien sûr, Dylan Pereira, Larry ten Voorde et Marvin Klein en ont profité et m’ont dépassé. »

Néanmoins, Köhler a réussi à doubler à nouveau Marvin Klein (Pierre Martinet by Alméras) et à remporter le classement des recrues pour la deuxième fois devant le Français. Le pilote Porsche Junior Jaxon Evan (BWT Lechner Racing) a franchi la ligne d’arrivée entre les deux. « Mon objectif était de terminer dans le top cinq, donc au moins cela a fonctionné », a déclaré le Néo-Zélandais qui a commencé la course à partir de la 8ème position. Florian Latorre (CLRT), Jean-Baptiste Simmenauer (Lechner Racing Middle East), Max van Splunteren (Team GP Elite) et Laurin Heinrich (MRS GT-Racing) complètent le top dix. Roar Lindland (Pierre Martinet by Alméras) a remporté la catégorie ProAm devant le héros local Philipp Sager (Dinamic Motorsport), dont le fils Moritz (Dinamic Motorsport) a terminé 19ème.

Après deux courses consécutives à Spielberg, la Porsche Mobil 1 Supercup se rend maintenant en Hongrie, où la troisième manche de la saison aura lieu au Hungaroring près de Budapest le week-end prochain (18-19 juillet 2020).

Résultat Porsche Mobil 1 Supercup, Spielberg (A)

1. Dylan Pereira (L / BWT Lechner Racing), 26:08,539 minutes

2. Ayhancan Güven (TR / Martinet par Alméras), +3,750 secondes

3. Larry ten Voorde (NL / Team GP Elite), +4,342 secondes

4. Leon Köhler (D / Lechner Racing Middle East), +4,856 secondes

5. Jaxon Evans (NZ / BWT Lechner Racing), +7,120 secondes

6. Marvin Klein (F / Martinet par Alméras), +8,860 secondes

Porsche Mobil 1 Supercup 2020, classement après 2 des 8 courses

1. Dylan Pereira (L / BWT Lechner Racing), 45 points

2. Jaxon Evans (NZ / BWT Lechner Racing), 37 points

3. Leon Köhler (D / Lechner Racing Middle East), 31 points

4. Larry ten Voorde (NL / Team GP Elite), 31 points

5. Ayhancan Güven (TR / Martinet by Alméras), 28 points

6. Florian Latorre (F / CLRT), 21 points

Photos : Porsche