Les Audi en décoration Gulf Racing de Michael Dick

Michael Dick – ancien membre du directoire d’AUDI AG en charge du développement technique de 2007 à 2012 – était un grand passionné d’automobile et de sport automobile. Certaines de ses voitures de fonction étaient facilement reconnaissables grâce à leur décoration Gulf spécifique : Audi TT RS Coupé, Audi R8 GT Coupé et Audi A1. C’est l’occasion de lui rendre hommage, suite à son décès survenu le 15 avril 2020.

Michael Dick est décédé le 15 avril 2020 à l’âge de 68 ans des suites d’une grave maladie. Sa disparition est totalement passée inaperçue dans les médias, alors qu’il a beaucoup œuvré pour la marque Audi et son évolution technologique.

Né à Schrobenhausen en Bavière, il a étudié à Munich la mécanique afin de devenir ingénieur. Passionné d’automobile et de technique, il a fait carrière au sein du Groupe Volkswagen durant 35 ans, notamment chez Audi à Ingolstadt de 2007 à 2012 en charge du développement technique et membre du directoire de AUDI AG. Il était très apprécié chez le constructeur aux quatre anneaux pour son caractère ouvert et généreux. Il était un proche de l’ancien patron d’Audi et du Groupe VW, Martin Winterkorn.

Parmi ces réalisations chez Audi, citons l’extension des modèles (y compris l’A1 en tant que véhicule d’entrée de gamme), l’électrification et la consolidation d’Audi dans le premium notamment avec l’A8.

Passionné de course automobile, il a eu différents véhicules de fonction et notamment une Audi TT, son modèle préféré. Il a pris sa retraite en 2012 après une longue carrière passée dans l’automobile.

Durant sa présence chez Audi, il a laissé sa signature : la décoration bleue et orange issue de la livrée Gulf Racing au Mans. Certains de ces véhicules de fonction ont été décorés de la sortie via une peinture exclusive : Audi TT RS Coupé, Audi R8 GT Coupé, Audi A1.

Nous avons pu voir et photographier ces voitures dans le parking souterrain d’Ingolstadt mais aussi à Hockenheim durant une finale du championnat DTM.

Photos : 4Legend.com