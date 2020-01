Un V8 biturbo essence de 500 ch pour les Audi SQ7 et SQ8 aux USA

Les SUV premium Audi SQ7 et SQ8 arrivent aux États-Unis à la fin du printemps 2020, équipés du moteur essence V8 TFSI de 4,0 litres développant 500 chevaux et 568 Nm. Le 0 à 100 km/h est atteint en 4,3 secondes. Avec le souci du détail et du design pour lesquels la marque est connue, les Audi SQ7 et SQ8 2020 offrent aux clients des performances et un praticité.

Contrairement à l’Europe, les Audi SQ7 et SQ8 sont commercialisés en Amérique du Nord avec une motorisation essence V8 biturbo et non avec un moteur diesel imposé sur le vieux continent pour une question de rejets de CO2.

La puissance des deux SUV sportifs est transmise via une transmission Tiptronic à huit rapports et une transmission intégrale quattro de série. Cela permet aux deux modèles S d’accélérer de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h limitée électroniquement.

Le différentiel sport quattro permet d’offrir un meilleur comportement dans les virages et permet de passer d’une répartition du couple avant-arrière de 40:60 jusqu’à 20:80. Le couple peut être transmis d’un côté à l’autre au niveau des roues arrière pour permettre une meilleure maniabilité.

Les autres technologies disponibles comprennent la direction intégrale de série qui peut faire tourner les roues arrière dans la direction opposée aux roues avant afin de faciliter la maniabilité à basse vitesse, ainsi que la stabilité à des vitesses plus élevées. Les modèles SQ7 et SQ8 seront également dotés d’une stabilisation électromécanique active du roulis, qui peut rigidifier les barres stabilisatrices avant et arrière lorsque la conduite dynamique est choisie.

Les Audi SQ7 et SQ8 se différencient extérieurement par des éléments de en aluminium ou en optique noir, y compris des lames d’admission d’air, des lames de seuil latérales, des coques de rétroviseurs argentées et des sorties d’échappement quadruples. Les modèles SQ7 comportent une nouvelle calandre octogonale Singleframe et seront livrés avec des jantes de 20 ou 21 pouces. Le SQ8 comporte également un encadrement de calandre en aluminium et est équipé de jantes en 21 pouces et 22 pouces (en option).

À l’intérieur, les SQ7 et SQ8 sont dotés de sièges sport S de série à l’avant, chacun avec chauffage et ventilation, assurant le confort des passagers. Les sièges sont en cuir avec des points de croix, uniques aux modèles S.

Les Audi SQ7 et SQ8 arriveront en concessions américaines à la fin du printemps 2020.

Photos : Audi