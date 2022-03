Nouvelle collection 2022 de 24Bottles pour Automobili Lamborghini

Automobili Lamborghini et 24Bottles présentent leur nouvelle édition spéciale collaborative 2022 : deux produits assortis, la bouteille Clima et le gobelet de voyage, mettant en valeur l’excellence, le design et l’attention aux détails à travers le concept d’un style de vie sportif mais sophistiqué.

Les produits de la première collaboration du partenariat en juillet 2020 ont été inspirés par le camouflage emblématique de la Lamborghini Aventador SVJ, mais cette fois, Automobili Lamborghini et 24Bottles ont cherché une nouvelle forme d’expression visuelle. Cela a conduit au développement d’une image avec un effet irisé basé sur l’emblématique hexagone Automobili Lamborghini : quelque chose qui a été une caractéristique de conception distinctive des super voitures de sport Sant’Agata depuis le tout début.

Les bouteilles isothermes Clima Bottle sont fabriquées en acier inoxydable 18/8 et présentent un design emblématique et internationalement reconnu de 24Bottles. Elles sont parfaites pour préserver la saveur des boissons, qu’elles peuvent garder chaudes jusqu’à 12 heures et froides jusqu’à 24 heures

Les gobelets de voyage isothermes Travel Tumbler de 24Bottles sont également fabriqués en acier inoxydable 18/8. Ils se démarquent de tous les autres produits dans le domaine grâce à leur conception unique, 100% hermétique et étanche, ce qui signifie qu’ils sont parfaits lors d’un déplacement.

En plus d’un dévouement inné au design et à la recherche, les deux marques italiennes de la région de Bologne partagent un engagement actif envers la durabilité. Les efforts conjoints sur ce front de 24Bottles et Automobili Lamborghini ont déjà produit deux versions en deux ans et ont souligné la nécessité d’une plus grande sensibilisation au développement durable dans toutes les industries du monde aujourd’hui.

La collection exclusive Second Edition de 24Bottles pour Automobili Lamborghini est disponible dans le réseau international de magasins 24Bottles et Automobili Lamborghini.

Photos : Lamborghini