« The ringshouse » – Un projet de maison Audi en forme de 4 anneaux

Si vous êtes passionnés de la marque aux quatre anneaux, ce projet de maison – surnommée ‘The ringhouse’ – ne vous laissera pas indifférent. La créatrice polonaise Karina Wiciak de Wamhouse studio s’est faite une spécialité en créant des maisons virtuelles reprenant des logos de certaines marques automobiles comme Audi.



L’une de ces maisons – en béton et en verre – reprend la forme des quatre anneaux du logo Audi en façade avec de grandes baies vitrées. Le plan imaginé par cette architecte permet de se projeter dans cette grande maison moderne atypique, faisant près de 280 m² via un grand rez-de-chaussée avec en plus un garage souterrain avec des pièces supplémentaires.



En plus de faire référence à la forme du logo, la maison est un clin d’oeil des années 1930, époque de la création d’Auto Union en 1932 et des quatre anneaux.

Wamhouse réinterprète les caractéristiques typiques de ce style, telles que les structures en béton brut, les murs et les fenêtres arrondis, l’espace intérieur ouvert et les éléments vitrés très importants.

Cette maison est constituée d’un salon, qui bénéficie de hauts plafonds et d’un espace généreux. Avec cette hauteur, un premier étage aurait pu être créé. Autour se trouvent de grandes pièces ouvertes, partiellement cloisonnées par des murs en verre. On y trouve un couloir avec un salon ouvert, une salle à manger et un coin musique, une grande cuisine, une bibliothèque et un bureau, deux chambres avec salles de bain privées, trois toilettes, deux armoires séparées et un cellier.

A l’extérieur, une piscine et une grande terrasse sont présentes.

Photos : Karina Wiciak – Wamhouse studio