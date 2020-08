Une rare Porsche Carrera GT abandonnée dans une concession chinoise

La Porsche Carrera GT est l’une des supercars les plus emblématiques et difficiles à piloter. Son moteur V10 de 610 ch (issu de la Formule 1) accouplé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports et son tempérament joueur en étant une stricte propulsion l’ont malheureusement mise sous le feu des projecteurs avec le décès de Paul Walker. Une autre Porsche Carrera GT rouge retient aujourd’hui l’attention, non pas aux États-Unis mais au Sud de la Chine dans une concession Maserati – Ferrari fermée renfermant d’autres trésors intacts.

C’est toujours désolant de voir des voitures abandonnées comme cette rare Porsche Carrera GT rouge Zanzibar recouverte de poussière (l’un des 3 exemplaires produits dans cette couleur). Depuis plus de 8 ans, cette supercar est à l’arrêt aux côtés d’une Corvette C5 Z06 et d’une Ferrari dans une concession Maserati & Ferrari ouverte en 2005 et fermée quelques années plus tard.

Ces trois bolides sont restés enfermer à l’intérieur sans bouger et surtout sans être dégradés. Si la voiture venait à être vendue, elle partirait très rapidement vu l’ascension élevée de sa cote.

Photos : James Wan