Werner Eichhorn prend la direction des activités d’Audi en Chine

Werner Eichhorn prendra la responsabilité des opérations commerciales d’Audi en Chine le 1er avril. Il succède à Gaby-Luise Wüst, qui est en charge des activités d’Audi en Chine depuis deux ans. Plus récemment, Werner Eichhorn était responsable du marketing, des ventes et de l’après-vente chez Volkswagen of America. Gaby-Luise Wüst s’apprête à reprendre un nouveau poste de direction au sein de la marque Volkswagen.

«Werner Eichhorn est un expert accompli des ventes avec une grande expérience en Chine. Nous sommes ravis qu’avec ses nombreuses années d’expérience, il poursuive le succès d’Audi Chine pour la nouvelle décennie », a déclaré le Dr. Arno Antlitz, membre du directoire en charge des finances, de la Chine et des affaires juridiques d’AUDI AG.

En tant que Présidente d’Audi Chine, Gaby-Luise Wüst a concentré plus efficacement la responsabilité de la Chine chez Audi et a appliqué des processus et structures pertinents en Chine et à Ingolstadt. Dans le cadre d’une «croissance qualitative», elle a mis en œuvre une initiative rapide de nouveaux modèles en Chine avec le partenaire chinois d’Audi, FAW-VW. Avec le lancement sur le marché de l’Audi Q2 L e-tron, la première voiture électrique produite localement, et de l’Audi e-tron, elle a contribué à franchir une étape importante dans l’électrification de la gamme de modèles chinois.

«Nous sommes très reconnaissants à Gaby-Luise Wüst pour son engagement. Son travail a tracé une voie importante pour notre avenir en Chine « , souligne Dr. Arno Antlitz.

Werner Eichhorn (57 ans) fait partie du groupe Volkswagen depuis 1982 et a occupé divers postes de direction dans les ventes chez Audi depuis 1993. De 2005 à 2008, il a été directeur général de la division Audi FAW-VW avec la responsabilité des ventes de la marque Audi en Chine. Au cours de cette période, il a franchi des étapes importantes pour Audi en Chine et possède déjà une vaste expérience sur le plus grand marché d’Audi dans le monde. Avant de rejoindre Volkswagen of America en 2017, il occupait le poste de membre du directoire en charge des ventes et du marketing de Škoda Auto.

Gaby-Luise Wüst (52 ans) est devenue responsable des ventes Chine / Hong Kong chez AUDI AG à Ingolstadt en avril 2018. Depuis décembre 2018, elle est également responsable de la gestion commerciale d’Audi China et des projets de co-entreprise. En 2019, elle a également été nommée présidente d’Audi Chine et vice-présidente exécutive des ventes du groupe chez Volkswagen Group Chine. Dans la prochaine étape de sa carrière, elle prendra un nouveau poste de direction pour la marque Volkswagen au sein du Groupe.

Photos : Audi