Présentation miniature au 1:18 Audi A1 quattro par DNA Collectibles

L’une des plus rares Audi de série – devenue collector – devait avoir sa miniature au 1:18 : c’est chose faite grâce à DNA Collectibles qui reproduit à la perfection l’Audi A1 quattro de 2012. Comme la vraie, seulement 333 modèles réduits ont été fabriqués.

En quelques années, un nouvel arrivant suisse a su s’imposer dans le domaine des miniatures automobiles de qualité : DNA Collectibles. Ce n’est pas la première de leurs miniatures que nous vous présentons et surement pas la dernière.

Après avoir débuté avec deux reproductions au 1:43 de modèles Audi (200 Avant quattro 20V & S4 berline B5), l’échelle 1:18 a été privilégiée. Les deux premières Audi reproduites et rapidement vendues étaient l’Audi R8 LMX et l’Audi TT Coupé Mk1. La qualité était déjà à un niveau élevé, mais avec cette nouveauté, un nouvel échelon a été atteint.

La dernière réalisation du spécialiste suisse est l’Audi A1 quattro, déclinaison sportive de l’Audi A1, avant l’apparition du S1. Limitée à 333 exemplaires, l’Audi A1 quattro est avec l’Audi Sport quattro l’un des modèles Audi les plus rares du fait de sa faible production et de son exclusivité.

Dès la réception du carton, l’impatience se fait ressentir afin de découvrir de ses propres yeux la miniature et sa finition. Au déballage, le carton contenant la miniature – solidement fixée à son support en plexiglas transparent via 4 vis – est protégé par le carton d’emballage servant au transport.

En plus, des blocs de mousse entourent la miniature permettant d’éviter d’éventuels chocs extérieurs. Ce qui est assez rassurant! DNA Collectibles se démarque par son packaging, notamment avec une housse portant son logo entourant le carton de la miniature, pouvant servir à dépoussiérer le modèle via sa matière douce. Un petit carton indique le nom de la voiture, son échelle et sa référence. (ici : DNA000045).

A la sortie du carton, le socle est protégé par une mousse enveloppante et maintenue via deux morceaux de carton. Bravo pour ces protections rassurantes de la réplique fabriquée en résine (sans ouvrant).

La marque et le modèle sont inscrits sur le support et au dos le numéro est indiqué si vous souhaitez le connaître sans vouloir démonter la miniature du socle. Le numéro officiel du châssis (xxx/333) est visible sous la voiture, dessous également bien reproduit alors que cette partie n’est pas visible.

La carrosserie est fidèle à l’original avec les différents détails caractérisant l’Audi A1 quattro : l’aileron de toit, le toit noir brillant, les jantes avec leur centre rouge et les 4 anneaux en photo-découpe, le fond rouge des phares avec la signature LED, les logos quattro sur la calandre, sur les montants C et à l’arrière, le dessin des pneus, les deux sorties d’échappement chromées et creusées, le diffuseur arrière en noir brillant, la serrure de la poignée conducteur, la calandre spécifique en noir brillant avec un support de plaque vierge afin d’y mettre son immatriculation (si vous êtes l’un des rares 333 propriétaires) et percée permettant de voir le radiateur derrière, les anneaux Audi, …

Le travail de peinture est également parfait avec un ajustement de toutes les pièces intégrées à la carrosserie.

La recherche des moindres détails se poursuit à l’intérieur avec un habitacle très bien fini et complet. On retrouve le fameux pommeau de vitesse en aluminium caractéristique à ce véhicule, les sièges baquets avec leur coque arrière peinte en noir et même le logo quattro. Ce dernier détail ne se voit pas du premier coup d’oeil tout comme le sol recouvert d’une imitation de moquette, les ceintures de sécurité, les attaches de ceintures avec le bout rouge, les différents commodos et boutons sur le tableau de bord, les 4 anneaux sur le volant, l’écran central allumé tout comme le tableau de bord avec le fond rouge et enfin les bouches d’aération à fond rouge.

Tous ces détails (et il y en a d’autres à découvrir comme les pédales et le repose pieds en aluminium ou les éclairages de la plaque) donnent à la miniature au 1:18 de l’Audi A1 quattro de DNA Collectibles un réalisme saisissant. Les vitres arrière sont teintées en noir et la zone des capteurs au niveau du rétroviseur central est également reproduite.

Cette sublime reproduction est exceptionnelle par sa qualité et son réalisme. On se rapproche de la perfection pour un prix contenu et justifié : 164,99 euros (quelques modèles restent à ce jour disponibles sur www.dnacollectibles.com/products/audi-a1-quattro)

Photos : 4Legend.com