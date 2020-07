Lancement réussi du cinéma en plein-air de Porsche à Leipzig

Durant le dernier week-end du mois de juin 2020, l’usine Porsche de Leipzig a accueilli pour la première fois un cinéma drive-in avec films et pop-corn. Plus de 800 invités ont fait le déplacement au cinéma en plein air et ont apprécié les succès hollywoodiens « Bad Boys For Life » et « Bohemian Rhapsody » sur les surfaces du circuit. Il y a eu une expérience de drive-in extraordinaire le samedi avec la diffusion du concert « Klassik airleben daheim » en streaming.

« Normalement, nous aurions commencé l’été avec les concerts de Rosental le week-end dernier. Nous avons dû repenser cette année. Avec le streaming ‘Klassik airleben daheim’, nous avons été en mesure d’offrir à tous ceux qui étaient intéressés un plaisir musical malgré les moments spéciaux – sur le balcon, dans le jardin ou avec nous sur le circuit », a déclaré Gerd Rupp, PDG de Porsche Leipzig GmbH. « Avec le cinéma drive-in, nous offrirons à un large public une expérience cinématographique particulière dans les prochaines semaines. »

Le cinéma drive-in sur le circuit Porsche Leipzig sera disponible jusqu’à la mi-juillet. Les billets sont disponibles en ligne sur www.roadmovies-leipzig.de. Le programme varie quotidiennement. Des films tels que «Departed – Under Enemies» (lundi 29 juin), «The Perfect Secret» (mardi 30 juin) et «Dirty Dancing» (mercredi 1er juillet) seront disponibles dans les prochains jours. Conformément au thème du cinéma, des véhicules sont également exposés qui sont apparus dans des films célèbres. Cela inclut « Sally Carrera », la Porsche 911 du dessin animé « Cars ».

Des boissons et des collations sont disponibles sur place. Dans son propre véhicule, le billet coûte 12,50 euros par personne. En plus de l’expérience cinéma, il est également possible de réserver une visite guidée du circuit Porsche Leipzig dans son propre véhicule. Pour l’expérience de cinéma au volant très spéciale, il y a la possibilité de profiter du film dans un véhicule Porsche, éventuellement en combinaison avec une expérience de conduite dans une voiture de sport sur le circuit. La mise en œuvre du cinéma drive-in est un projet de coopération entre l’agence événementielle koslik & friends GmbH et Porsche Leipzig GmbH.

Photos : Porsche