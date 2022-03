10 modèles Audi reconnus pour la distinction « TOP SAFETY PICK+ » ou « TOP SAFETY PICK » 2022 de l’IIHS

Les Audi A6, A6 allroad, A7, Q5, Q5 Sportback, e-tron et e-tron Sportback 2022 ont été nommées « TOP SAFETY PICK+ » par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) 2022 dans les catégories des grandes voitures de luxe, des SUV de taille moyenne et des gros SUV. De plus, les Audi A4, A5 Sportback et Q8 modèles 2022 ont été nommées sur la liste des véhicules « TOP SAFETY PICK » 2022 de l’IIHS dans les catégories des voitures de luxe intermédiaires et des gros SUVlorsqu’elles sont équipées de phares « bons » ou « acceptables ».

L’IIHS a récompensé 65 modèles avec le prix « TOP SAFETY PICK+ » 2022 et 36 autres modèles ont remporté le prix TOP SAFETY PICK pour un total de 101 gagnants au total. Le Groupe Volkswagen, qui comprend la marque Audi, a été récompensé par le deuxième plus grand nombre de prix en 2022 et de prix dans les catégories « TOP SAFETY PICK » et « TOP SAFETY PICK+ ».

Tous les lauréats du prix 2022 obtiennent de bonnes notes dans six tests de résistance aux chocs de l’IIHS, y compris le petit choc avant côté conducteur, le petit choc avant côté passager, le choc modéré avant, le côté d’origine, la résistance du toit et les tests d’appuie-tête. Ils sont également disponibles avec des systèmes de prévention des collisions avant qui obtiennent des cotes avancées ou supérieures dans les évaluations de véhicule à véhicule et de véhicule à piéton, ainsi qu’au moins un système de phares qui obtient une cote bonne ou acceptable.

Photos : Audi