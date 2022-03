Porsche et Pixar Animation Studios créent une nouvelle Sally Carrera

À l’occasion du 20ème anniversaire de Sally Carrera (sur base de Porsche 911 type 996), de la franchise Cars de Pixar Animation Studio, Porsche travaille depuis plusieurs mois à la création d’une voiture unique pour une vente aux enchères caritative. Le produit de la vente aux enchères soutiendra des programmes qui changent la vie des filles et des jeunes femmes par le biais de Girls Inc. ainsi que USA for UNHCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, afin de fournir une aide aux enfants et à leurs familles touchés par le conflit en Ukraine.

Les studios d’animation Pixar et Porsche ont accéléré un projet unique mettant en vedette Sally Carrera de Cars dans le but de fournir un soutien à long terme aux enfants, à la fois grâce au mentorat de Girls Inc. et aux programmes fondés sur des preuves et, reflétant les événements récents, USA for UNHCR – l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Dans le monde de Disney et Cars de Pixar, Sally Carrera est une belle Porsche 911 Carrera 2002 de Californie qui s’est lassée de la vie sur la voie rapide et a pris un nouveau départ dans la petite ville de Radiator Springs. Elle est l’avocate de la ville et la voiture la plus dévouée à aider à remettre Radiator Springs « sur la carte ». Elle s’est toujours efforcée de faire une différence : aider.

Ces derniers mois, pour marquer le 20ème anniversaire de Sally, une Porsche 911 Carrera type 996 de 2002, une petite équipe des studios d’animation Pixar dirigée par le designer de production de voitures, Bob Pauley, et le directeur créatif Jay Ward de Style Porsche à Weissach et de Porsche Exclusive Manufaktur à Stuttgart ont travaillé ensemble pour commémorer cette étape importante. Plus récemment, un projet qui a commencé comme un amusant « et si ? » a maintenant pris un nouveau but.

« Nous voulions aider, d’une manière ou d’une autre, et en tant qu’équipe, nous avons réalisé que nous pouvions peut-être exploiter ce sur quoi nous travaillions pour collecter des fonds. Tout le projet a commencé avec la prémisse que le personnage de Sally était dévoué à aider les autres et il semble juste que cela continue 20 ans plus tard. Nous allons, pour la toute première fois, construire une toute nouvelle Porsche 911 homologuée pour la route inspirée par le personnage spécial que nous avons créé – Sally Carrera. Un seul modèle sera réalisé. Il sera mis aux enchères dont tous les bénéfices seront spécifiquement destinés à aider les enfants, en soutenant des programmes d’éducation pour les jeunes filles aux États-Unis par le biais de Girls Inc. et des familles de réfugiés fuyant l’Ukraine, principalement des femmes et des enfants. », a déclaré Jay Ward, directeur créatif de la franchise chez Pixar Animation Studios.

« La majorité des personnes contraintes de fuir l’Ukraine sont des femmes et des enfants, parmi lesquels des enfants non accompagnés et des personnes séparées de leurs parents. Mais il y a des raisons d’espérer avec le soutien critique d’entreprises comme Porsche et Pixar Animation Studios qui se sont généreusement mobilisées pour aider à assurer leur sécurité et leur protection dans les mois à venir. », a déclaré Anne-Marie Grey, directrice exécutive et PDG des États-Unis pour le HCR. Cette initiative viendra compléter les dons existants. Début février 2022, Porsche a fait don d’un million d’euros pour fournir une aide d’urgence aux personnes touchées par la crise humanitaire en Ukraine.

Le travail sur la voiture, révélé par Jay Ward et Bob Pauley lors du festival South by Southwest 2022 (SXSW) à Austin, Texas, est déjà en cours – une étroite collaboration entre Pixar Animation Studios, Style Porsche à Weissach et Porsche Exclusive Manufaktur à Zuffenhausen. La voiture – qui sera construite pour la route et inspirée de Sally, mais qui ne sera pas une copie – sera produite à Zuffenhausen et sera ensuite mise aux enchères par RM Sotheby’s. De plus, Porsche Design s’est engagé à créer une pièce d’horlogerie unique pour accompagner la 911 lors de sa vente aux enchères – reflétant le style unique de la voiture et comprenant de nombreuses pièces sur mesure pour créer un ajout spécial et unique au projet.

« Mes propres filles ont grandi en regardant Sally, et c’est merveilleux que nous puissions marquer un anniversaire spécial avec quelque chose de significatif qui aidera les autres. Traduire l’esprit de Sally dans une nouvelle 911 a été fascinant – cette fois, la voiture de sport est destinée à notre monde, et pour être conduite et appréciée – elle aura un pare-brise visible et partagera ses panneaux avec la 911 nous connaissons et aimons. Mais, comme Sally, son but est d’aider les autres – et cela le rend encore plus spécial. », a déclaré Kjell Gruner, PDG de Porsche Cars North America.

« Ce fut un honneur de commencer à concevoir une Sally moderne avec les icônes créatives derrière le personnage d’origine. La collaboration entre Pixar et Porsche est une première en son genre et correspond tout à fait à l’approche de co-création du programme exclusif Manufaktur Sonderwunsch récemment annoncé qui permet aux clients de réaliser les voitures de leurs rêves. Quiconque obtiendra les clés de cette voiture de route spéciale profitera de nombreux grands voyages sur la route. », a déclaré Boris Apenbrink, directeur de Porsche Exclusive Manufaktur chez Porsche AG.

Photos : Porsche