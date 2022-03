Bentley Continental GT Cabriolet Equestrian Edition par Mulliner – Un modèle unique sur le thème du cheval

Bentley Mulliner a proposé en 2020 un modèle spécial et personnalisé sur le thème de l’équitation : la Bentley Continental GT Cabriolet Equestrian Edition. En plus de ses équipements spécifiques comme des jantes Mulliner en 22 pouces noir billant, le pack Blackline et un intérieur en Tweed matelassé en diamant avec un placage en bois Burr Walnut, le cabriolet exclusif se démarque par des emblèmes uniques de la silhouette d’un cheval et d’un cavalier sur les appuie-tête des sièges et le carénage avant.

Ce cabriolet Continental GT unique conçu par Bentley Mulliner incarne une myriade de caractéristiques distinctives, s’appuyant sur les atouts de l’emblématique Grand Tourer à toit ouvert de Bentley. Inspiré par le plus grand hippodrome du monde et abritant l’événement le plus exaltant et le plus prestigieux du calendrier des courses de chevaux, le Cheltenham Festival, le seul exemplaire de l’Equestrian Edition a été spécialement commandé par Bentley Bristol et construit à la main par Bentley Mulliner à Crewe. Pour célébrer l’inspiration de la voiture, elle a été photographiée au Jackdaws Castle, le célèbre centre d’entraînement équestre ultramoderne anglais et siège de Jonjo O’Neill Racing, à seulement 16 kilomètres de l’hippodrome de Cheltenham.

De somptueuses broderies et marqueteries artisanales raréfient l’Equestrian Edition. Les silhouettes du cheval et du cavalier ornent les quatre sièges, qui sont finis dans la peau de selle durable bien nommée. Une peau secondaire Cumbrian Green complète le thème sur mesure. La même silhouette de cheval et de cavalier accompagne la marque Bentley Mulliner sur le carénage avant, où de somptueux détails dorés accentuent avec style le placage simple en noyer à grain droit et les incrustations de bois de buis.

Poursuivant le thème intérieur, le matelassage en losange désormais synonyme de Bentley Mulliner est fabriqué à partir d’un tissu Tweed authentique, avec un point bleu clair contrastant introduisant une touche moderne et fournissant une caractéristique distinctive aux incrustations de porte et aux panneaux de custode arrière. Bentley Mulliner a appliqué ses plaques de seuil de marque pour compléter l’intérieur sur mesure de l’édition équestre.

À l’extérieur, une nuance de vert spécialement commandée et distinctive appelée Spruce est associée à la spécification Blackline, qui remplace le chrome brillant par des éléments noir brillant sur tous les éléments lumineux extérieurs, les cadres, la calandre et les sorties d’échappement. Des jantes audacieuses de 22 pouces Mulliner Driving Specification en noir brillant complètent la dotation exclusive de ce modèle.

La Bentley Mulliner Continental GT Cabriolet Equestrian Edition est équipée des deux suites de technologies d’assistance à la conduite de pointe : le pack Bentley Touring qui comprend l’assistance de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, Bentley Safeguard Plus, la vision nocturne et l’affichage tête haute, et le pack Bentley City intégrant une caméra de vue de dessus (360°), la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’assistance en ville, l’avertissement de piétons, l’avertissement de trafic en marche arrière, les rétroviseurs à atténuation automatique et l’ouverture mains libres du coffre.

Photos : Bentley