12H Sebring 2022 – La Porsche 911 RSR décroche sa dixième pole position consécutive en WEC

Le Porsche GT Team a verrouillé la première ligne de la grille avec les deux 911 RSR pour la manche d’ouverture de la saison du Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​WEC. Le pilote d’usine Michael Christensen a réalisé le tour de qualification le plus rapide de la catégorie GTE-Pro pour la course de 1 000 milles sur le Sebring International Raceway dans l’État américain de Floride. La CA. La Porsche 911 RSR de 378 kW (515 ch) reste invaincue après avoir dominé les feuilles de temps lors d’une séance de qualification finale du WEC pour la dixième fois consécutive. Christensen partage le coureur n ° 91 neuf-onze avec le Français Kévin Estre. Dans la voiture sœur n°91, Gianmaria Bruni a réalisé le deuxième temps le plus rapide à seulement 0,15 seconde du poleman. Cette saison, l’Italien s’associe à nouveau à l’Autrichien Richard Lietz. Dans la catégorie GTE-Am, l’Américain Brendan Iribe a réalisé le meilleur temps en plaçant la 911 RSR de l’équipe Project 1 sur la troisième place de la grille.

« Un début de saison parfait ! Nous sommes aux premières loges avec les deux voitures, les deux 911 RSR étaient exactement au même niveau. Nous étions déjà assez ravis lors des séances d’entraînement. Nous avons finalement mis au point une configuration parfaite lors des troisièmes essais libres – c’était une étape importante. En vue de la course de demain, il ne peut y avoir qu’un seul objectif : nous voulons gagner. », a déclaré Alexander Stehlig, Directeur Factory Motorsport FIA WEC.

La première séance de qualification de la saison 2022 du WEC a débuté jeudi à 19 heures, heure locale. Alors que le soleil commençait à se coucher, les températures estivales de l’air et de la piste oscillaient encore autour de 30°C. Le Porsche GT Team avait adapté les deux 911 RSR aux caractéristiques particulières du Sebring International Raceway lors des trois séances d’essais et des deux journées d’essais du week-end précédent : le circuit comprend un ancien aérodrome militaire, avec environ un tiers de la piste tracée sur des dalles de béton. Les bosses lourdes mettent un stress énorme sur la voiture et les pilotes.

Les qualifications ont été interrompues au début de la séance de dix minutes lorsqu’une Porsche 911 RSR privée est sortie de la piste. Au redémarrage, Bruni a rapidement réalisé le tour le plus rapide en 1:57.383 minutes. Littéralement dans la dernière seconde, Christensen a devancé ce résultat en 1:57.233 minutes après une série de meilleurs temps de secteur, ce qui était suffisant pour mériter la pole position du Danois pour la course.

Dans la catégorie GTE-Am, Brendan Iribe a été le pilote le plus rapide d’une Porsche 911 RSR. L’Américain a obtenu la troisième place au volant de la voiture n°56 mise en campagne par l’équipe client de Project 1 et n’était qu’à 0,079 seconde d’une première ligne dans cette catégorie. Les deux modèles 911 RSR identiques gérés par Dempsey-Proton Racing prendront le départ de la course à partir des positions six et dix. La voiture n°46 du Project 1 prend part à la première course WEC de l’année à partir de la douzième position.

Résultat de qualification

Catégorie GTE-Pro

1. Estre/Christensen (F/DK), Porsche GT Team, Porsche 911 RSR #92, 1:57.233 minute

2. Bruni/Lietz (I/A), Porsche GT Team, Porsche 911 RSR #91, 1:57.383 minute

3. Milner/Tandy (USA/GB), Corvette Racing, Corvette C8.R #64, 1:57.696 minutes

4. Calado/Pier Guidi (GB/I), AF Corse, Ferrari 488 GTE Evo #51, 1:59.299 minutes

5. Fuoco/Molina (I/E), AF Corse, Ferrari 488 GTE Evo #52, 1:59.388 minutes

Catégorie GTE-Am

1. Keating/Latorre/Sörensen (USA/F/DK), Aston Martin Vantage AMR, #33, 1:59.204 minute

2 Dalla Lana/Pittard/Thiim (CDN/GB/DK), Northwest AMR, Aston Martin Vantage AMR, #98, 2:00.570 minutes

3. Iribe/Millroy/Barnicoat (USA/GB/GB), Team Project 1, Porsche 911 RSR #56, 2:00.649 minutes

6. Ried/Priaulx/Tincknell (D/GB/GB), Dempsey-Proton Racing, Porsche 911 RSR #77, 2:02.079 minutes

10. Poordad/Lindsey/Andlauer (USA/USA/F), Dempsey-Proton Racing, Porsche 911 RSR #88, 2:03.560 minutes

12. Cairoli/Pedersen/Leutwiler (I/DK/CH), Team Project 1, Porsche 911 RSR #46, pas de temps

Photos : Porsche