18 pilotes au volant de voitures d’Audi Sport customer racing en 2022

Audi Sport customer racing entre dans la saison de sport automobile 2022 avec un ensemble de pilotes expérimentés et de jeunes pilotes prometteurs, dont trois nouvelles recrues. L’équipe de pilotes comprend un total de 16 talents. Ils sont rejoints par le triple champion DTM René Rast et l’ancien vice-champion DTM Nico Müller. Les deux pilotes viendront cette année encore renforcer le programme de courses clients de la marque aux quatre anneaux.

« Nous avons une fois de plus rajeuni notre gamme et sommes idéalement positionnés pour relever tous les défis des courses GT3 ainsi que des courses de voitures de tourisme WTCR. Des jeunes talents aux noms établis, nous avons un mélange prometteur de pilotes internationaux, en particulier dans les programmes clients, mais aussi pour toutes les tâches dans les courses stratégiques. », a déclaré Chris Reinke, responsable Audi Sport customer racing.

Un noyau de 13 pilotes reste inchangé pour Audi Sport customer racing cette année : Le Français Nathanaël Berthon a contribué avec succès au développement de l’Audi RS 3 LMS lors des tests et du FIA WTCR l’année dernière. L’Italien Mattia Drudi a remporté le Campionato Italiano GT Endurance 2021 avec deux coéquipiers. L’Allemand Christopher Haase a déjà remporté deux titres de champion, quatre courses de 24 heures et de nombreuses autres courses pour Audi depuis 2009. Son compatriote Pierre Kaffer, vainqueur des 24 Heures du Nürburgring 2019, est un coéquipier recherché et expérimenté auprès des équipes clientes. Kelvin van der Linde d’Afrique du Sud, vainqueur des 24 Heures du Nürburgring et double champion de l’ADAC GT Masters, a poursuivi sa série de victoires en DTM. Il a remporté quatre courses en 2021 et s’est battu pour le titre lors de sa première saison.

L’Allemand Dennis Marschall a étendu en 2021 son expertise de course jusqu’ici principalement nationale dans la catégorie Silver Cup du GT World Challenge Europe. Son compatriote Christopher Mies reste le pilote Audi Sport le plus titré dans le décompte des succès au championnat après sa cinquième victoire au titre dans une Audi R8 LMS, qu’il a récemment remportée lors de l’ADAC GT Masters. En janvier 2022, il a remporté les 24 Heures de Dubaï. Le Suisse Patric Niederhauser, champion ADAC GT Masters 2019, a célébré son premier grand succès en endurance pour Audi aux 8 Heures d’Indianapolis l’année dernière. L’Allemand Frank Stippler reste un expert recherché pour les courses de l’Eifel en tant que double vainqueur des 24 Heures du Nürburgring et avec son expérience inégalée de la Nordschleife. Les Belges Dries Vanthoor et Charles Weerts ont récemment remporté deux titres Fanatec GT World Challenge Europe, contribuant à un total de cinq victoires au championnat pour l’équipe WRT. Vanthoor a également remporté les 24 Heures de Dubaï en janvier dernier. Son compatriote Frédéric Vervisch, qui pilote des voitures de sport GT et des voitures de tourisme TCR, a remporté la première victoire de l’Audi RS 3 LMS gen II et est devenu en 2021 vice-champion du FIA WTCR. Enfin, l’Allemand Markus Winkelhock a encore étendu son solide palmarès d’endurance avec une victoire aux 8 Heures d’Indianapolis et sa sixième victoire au général sur 24 heures, cette fois à Sebring.

Luca Engstler, Ricardo Feller et Gilles Magnus sont nouveaux dans l’équipe de pilotes Audi Sport. Engstler, originaire de la région allemande de l’Allgäu, a déjà remporté six titres au classement général du TCR à seulement 21 ans et a également décroché un titre de catégorie en FIA WTCR en tant que meilleur pilote junior l’année dernière. Le Suisse Ricardo Feller, qui a le même âge, s’est régulièrement amélioré en tant que pilote privé dans l’ADAC GT Masters depuis 2017 avant de remporter l’exigeante série de courses GT3 pour la première fois l’année dernière avec Christopher Mies. En 2017, Feller participait déjà à l’académie de course Audi Sport – une école de développement des talents de l’expérience de conduite Audi – alors qu’il était encore adolescent. Un autre junior a attiré l’attention d’Audi Sport dans le cadre d’une autre promotion : Gilles Magnus s’est imposé lors d’un concours de sélection organisé par le club automobile belge RACB chez Audi à Neuburg an der Donau en décembre 2018. Depuis, le Belge, aujourd’hui âgé de 22 ans , a remporté le FIA ​​WTCR Rookie Driver Award 2020 dans l’Audi RS 3 LMS et le WTCR Trophy un an plus tard. De plus, il a été le premier pilote privé à remporter une victoire dans la nouvelle Audi RS 3 LMS gen II l’année dernière.

Les 16 pilotes seront renforcés par Nico Müller, vainqueur des 24 Heures du Nürburgring 2015, et le triple champion DTM René Rast. Il a déjà remporté trois victoires au général sur 24 heures avec l’Audi R8 LMS et a été champion de l’ADAC GT Masters en 2014.

Outre le départ de Mike Rockenfeller à la fin de la saison 2021, Rahel Frey quitte également l’équipe de pilotes Audi. « Nous tenons à les remercier tous les deux du fond du cœur pour leur engagement. Ils ont été des ambassadeurs exceptionnels et ont façonné l’image de notre marque dans le monde entier. Nous leur souhaitons à tous deux plein succès dans leur future carrière. », a déclaré Chris Reinke. Rockenfeller a remporté la série de courses de prototypes sportifs LMS avec Audi en 2008, les 24 Heures du Mans 2010 et le DTM 2013, entre autres. Rahel Frey a été au service d’Audi pendant onze ans – d’abord pendant deux ans en DTM, puis en course client. Avec six victoires individuelles dans l’Audi R8 LMS GT3, elle est l’une des pilotes féminines les plus titrées en course GT3.

