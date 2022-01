Le responsable Porsche Motorsport – Pascal Zurlinden – rejoint Multimatic

L’actuel directeur du sport automobile Porsche, Pascal Zurlinden, rejoint Multimatic Special Vehicle Operations (MSVO) en tant que directeur de l’ingénierie des performances. L’ingénieur automobile quittera prochainement Porsche pour prendre ses nouvelles fonctions le 1er mars 2022 afin de se concentrer exclusivement sur le développement de véhicules haute performance et sur les programmes de sport automobile de Multimatic, fournissant notamment le châssis des voitures de course hybrides Porsche LMDh et Audi LMDh.

Alors que le groupe Special Vehicle Operations, spécialisé dans le développement de véhicules haute performance et gère les programmes de sport automobile de Multimatic, continue de croître, les connaissances, l’expertise et l’expérience de Pascal Zurlinden seront un atout important pour l’organisation. Relevant directement du vice-président exécutif de MSVO, Larry Holt, il rejoint une équipe particulièrement qualifiée chargée de s’assurer que Multimatic continue de diriger l’industrie dans le développement de véhicules de performance, l’ingénierie du sport automobile et les opérations de compétition.

Larry Holt a déclaré : « Nous avons travaillé avec et rivalisé avec Pascal au fil des ans et il s’est avéré être un partenaire technique exceptionnel ainsi qu’un adversaire coriace lorsque nous avons opposé la Ford GT à la Porsche 911 RSR. Il est un ingénieur hautement qualifié en sport automobile avec une sensation intuitive extrêmement forte pour le métier de course et a une excellente approche pour diriger une équipe lorsqu’elle est soumise à la haute pression de la compétition. Nous sommes extrêmement chanceux de pouvoir l’avoir dans l’équipe MSVO. En tant que partenaire de Porsche sur un certain nombre de programmes de sport automobile, cela ne peut qu’améliorer les deux sociétés pour garder Pascal dans le giron. »

Pascal Zurlinden a joué un rôle déterminant dans la naissance du processus de développement de Porsche et d’Audi de leurs voitures de course LMDh, pour lesquelles Multimatic est le partenaire constructeur choisi pour la « colonne vertébrale » (châssis). Toutes ses connaissances dans ce domaine seront donc toujours exclusivement disponibles pour Porsche et Audi et il ne devrait donc pas y avoir de perte de vitesse avec les programmes.

Pendant ses études et après avoir obtenu une maîtrise en ingénierie et gestion du sport automobile à l’Université de Cranfield, Pascal Zurlinden s’est fait les dents en tant qu’ingénieur dans un large éventail de catégories de course, des monoplaces au DTM avant de rejoindre Audi Sport en 2008.

Le Français de 39 ans a rejoint Porsche pour la première fois en 2014, travaillant comme ingénieur sur son programme LMP1, puis a pris les rênes du programme GT d’usine où son leadership a conduit Porsche au succès dans toutes les courses GT à travers le monde. Il a assumé la responsabilité de toutes les engagements sportifs de la marque de Stuttgart-Zuffenhausen à partir de 2019.

Pascal Zurlinden a déclaré : « J’ai vraiment hâte de commencer mon nouveau travail et je tiens à remercier Larry et Multimatic pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Bien sûr, je suis Multimatic dans le sport automobile et en dehors de ce domaine depuis de nombreuses années en tant que concurrent et/ou partenaire, et c’est quelque chose de spécial pour moi de jouer un rôle de premier plan dans la poursuite de la réussite de l’entreprise sur et en dehors des pistes de course. »

Photos : Porsche