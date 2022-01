Nouvelle exposition spéciale au Musée Porsche : « 50 ans de Porsche Design »

Le Porsche Museum célèbre le 50ème anniversaire de Porsche Design avec une exposition spéciale se tenant du 19/01/2022 jusqu’au 10 juillet 2022. Les visiteurs peuvent se plonger dans les produits les plus importants, les plus intéressants et les plus extraordinaires, et découvrir comment Porsche Design est devenu ce qu’elle est aujourd’hui. Ferdinand Alexander Porsche, le fils de Ferry Porsche, a fondé Porsche Design avec son frère Hans-Peter à Stuttgart en 1972. Porsche Design est depuis longtemps devenue une marque de style de vie de renommée internationale, connue pour ses produits fonctionnels et durables avec une esthétique puriste. Parallèlement à une présentation de la vie et de l’œuvre de F.A. Porsche, de sa philosophie du design et de sa grande influence créative, diverses expositions de cinq décennies de Porsche Design sont également présentées.

S’il est une chose qui symbolise les débuts de Porsche Design, c’est bien le Chronograph I, un jalon dans l’art horloger. C’est pourquoi la pièce maîtresse de l’exposition spéciale est constituée de deux versions différentes du garde-temps mythique : le Chronograph 1 – 1972 Limited Edition et le Chronograph 1 – 911 Edition 50 Porsche Design. D’autres classiques de Porsche Design, dont certains ont remporté plusieurs prix pour leur forme et leur fonction, sont exposés pour que les visiteurs puissent en faire l’expérience de manière numérique et interactive. Les principales expositions incluent les lunettes de soleil aviateur P`8478, le téléphone portable P`9521, la pipe à tabac P`3613 et la série de montres Monobloc Actuator avec des poussoirs de chronomètre entièrement intégrés.

L’exposition anniversaire comprend également des voitures emblématiques créées par F.A. Porsche ou issues de sa collection privée. Parmi eux se trouve la 904 Carrera GTS, qu’il a lui-même décrite comme son chef-d’œuvre. L’originale Porsche 993 Speedster de sa succession est également exposée. La Porsche 911 S 2.4 Targa de l’année de fondation de Porsche Design en 1972 qui a été restaurée par le département Porsche Classic dans le cadre du programme de demande spéciale Sonderwunsch est présente, tout comme la nouvelle Porsche 911 Edition 50 Years Porsche Design. Cette série spéciale exclusive est limitée à 750 voitures, intégrant de nombreuses caractéristiques rappelant les designs emblématiques de F.A. Porsche. En plus de l’extérieur noir uni, les clins d’œil au passé incluent les panneaux centraux Sport-Tex à carreaux classiques des sièges et la trotteuse rouge de l’horloge Porsche Design Subsecond dans le pack Sport Chrono, qui est de série.

