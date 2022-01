2021 – Une année record pour Bugatti

Bugatti poursuit son développement après le meilleur exercice jamais réalisé dans l’histoire de l’entreprise. En 2021, 150 clients – dont 60 % de nouveaux acheteurs – ont personnalisé et commandé une hypersportive auprès de Bugatti. Tous les exemplaires de la Chiron ont tous été vendus et les quarante unités de la Bugatti la plus extrême de tous les temps – la Bolide – ont été attribuées deux mois seulement après son dévoilement à The Quail en août 2021.



Les livraisons d’hypersportives Bugatti se sont poursuivies à travers le monde, avec quelques temps forts remarquables. Parmi les véhicules livrés en 2021, citons la première Bugatti Chiron Super Sport 300+ – une édition spéciale célébrant le record de vitesse de 304,773 mph établi par Bugatti – ainsi que La Voiture Noire, un chef-d’œuvre automobile unique construit sur mesure, digne de la haute couture. Tous les exemplaires restants de la Divo, réinterprétation de l’héritage de Bugatti en matière de coachbuilding, ont également été livrés aux clients.

En 2021, la magie de la marque Bugatti s’est répandue pour toucher davantage de marchés à travers le monde. Quatre showrooms ont été ouverts par de nouveaux partenaires Bugatti, renforçant ainsi la présence de Bugatti en Asie (Tokyo et Singapour), au Moyen-Orient (Riyad) et au Royaume-Uni (Manchester).

Les partenaires locaux de Bugatti ont organisé plus d’une centaine d’activités tandis que le siège de la marque, à Molsheim, proposait neuf grands événements afin de présenter aux clients et aux fans du monde entier sa maîtrise de l’ingénierie et du design. Citons en particulier la participation de la Chiron Pur Sport à la célèbre côte du Goodwood Festival of Speed, la présentation extraordinaire du Bolide à l’occasion de The Quail – un événement automobile qui se déroule en Californie – ou encore les événements réservés aux clients sur les routes et les circuits les plus incroyables du monde.

Selon Christophe Piochon, directeur d’exploitation de Bugatti Rimac et président de Bugatti Automobiles, « 2021 a été une année exceptionnelle pour Bugatti, malgré toutes les difficultés auxquelles le monde a été confronté. Merci à Stephan Winkelmann – qui a dirigé la marque de janvier 2018 à novembre 2021 – d’avoir su poser d’aussi solides fondations et d’avoir réalisé la meilleure année jamais enregistrée au long des 112 ans d’histoire de notre marque. »

Hendrik Malinowski, directeur des ventes et du marketing de Bugatti Automobiles, a ajouté : « Grâce à une équipe extrêmement talentueuse et motivée, nous avons amélioré nos résultats pour la quatrième année consécutive. Je voudrais remercier chaque membre de l’équipe Bugatti ainsi que nos partenaires pour leur contribution à cet incroyable résultat. Je voudrais avant tout remercier nos clients, qui continuent à nous inspirer, à partager notre passion et qui nous aident à faire de Bugatti la marque qu’elle est aujourd’hui. »

En 2022, Bugatti empruntera une nouvelle voie sous l’égide de Bugatti Rimac, entreprise récemment créée en association avec Rimac Automobili et Porsche. Mate Rimac, fondateur de Rimac Automobili, est un pionnier de l’électrification et l’un des entrepreneurs et chefs de file de l’innovation les plus talentueux d’Europe. PDG officiel de Bugatti Rimac depuis le mois de novembre 2021, il est chargé d’écrire le prochain chapitre de l’histoire de Bugatti.

« Nous sommes convaincus qu’avec Bugatti Rimac, nous avons créé la meilleure entreprise d’hypercars au monde, en mariant plus d’un siècle d’histoire, de savoir-faire et d’innovation à l’ingénierie créative et à la technologie d’électrification de pointe de Rimac Automobili. C’est, selon moi, une combinaison optimale d’expertises. En tant qu’admirateur de longue date de Bugatti, je suis honoré de prendre la tête de cette entreprise et de guider Bugatti vers des lendemains extraordinaires. », a déclaré Mate Rimac.

Mate Rimac fera entrer Bugatti dans une nouvelle ère tout en gardant en permanence un œil sur les ingrédients si particuliers qui lui ont permis de devenir l’icône qu’elle est aujourd’hui. « Si c’est comparable, ce n’est plus Bugatti. », avait affirmé son fondateur, Ettore Bugatti. Sous la direction de Mate Rimac, Bugatti fournira, comme à son habitude, les technologies les plus avancées, des performances hors du commun et le meilleur du savoir-faire, du design et de la technologie.

Dans son nouveau rôle, Christophe Piochon veillera à ce que les créations révolutionnaires de Bugatti restent fidèles à son ADN. Il préservera la qualité et la note personnelle qui ont fait la renommée de la marque Bugatti. L’Atelier de Molsheim de Bugatti et le campus Rimac, en Croatie, seront tous deux pilotés par Christophe Piochon.

Bugatti prévoit de livrer au moins 80 véhicules dès 2022. Le premier exemplaire de la Bugatti Chiron Super Sport sera remis au client en début d’année. Le projet Centodieci quant à lui, sera finalisé, assemblé à la main avec les dix exemplaires du véhicule livrés courant de l’année. La bugatti Centodieci rappelle le passage de la marque sur le sol italien tout en adressant un clin d’œil à la supersportive ultime des années 1990, la Bugatti EB 110.

Photos – Vidéo : Bugatti