Dakar 2022 – Nouvelle victoire d’étape pour Sainz et Audi à l’étape 11

Après une première semaine de mise en jambe avec quelques problèmes techniques rencontrés, Audi Sport continu d’enchainer les victoires et les podiums lors des dernières étapes du rallye Dakar 2022. La 11ème étape a été marquée par une nouvelle victoire de Carlos Sainz et Lucas Cruz, ne mettant plus aucune doute sur les performances de l’Audi RS Q e-tron. Mattias Ekström et Emil Bergqvist terminent la spéciale du jour en signant le 3ème meilleur temps.

Avec sa deuxième et nouvelle victoire d’étape, El Matador (Carlos Sainz) s’est offert la 41ème victoire d’étape au Dakar dans sa carrière de pilote. C’est également la 4ème victoire d’étape pour Audi Sport : une excellente performance pour un premier engagement, laissant présager une domination à la prochaine édition du Dakar.

L’étape du jour, sur la boucle de Bisha-Bisha, a pris la direction du Nord pour pénétrer dans la Province de la Mecque avant de faire demi-tour pour revenir dans l’Asir, à l’extrême Sud-Ouest de l’Arabie Saoudite. Avec un total de 501 km (155 km de liaison et 346 km de spéciale), la spéciale était composée de 42% de sable et d’un tiers de dunes, parfois très molles. Le franchissement de ces dernières est loin d’être simple avec différents passages plus techniques.

Carlos Sainz a déclaré à l’issue de cette avant-dernière étape : « Des herbes à chameaux, des dunes, encore des dunes, de la pierre, du lit de rivière, c’était très complet et difficile à ouvrir. ».

Les équipages Audi ont bien réussi à trouver leur chemin, excepté Stéphane Peterhansel arrivé 6ème, qui a légèrement jardiné avant de se mettre sur la bonne voie. Notez le petit détail pouvant passer inaperçu : l’Audi RS Q e-tron de Carlos Sainz et Lucas Cruz adopte des coques de rétroviseurs blanches et non plus noires comme auparavant.

Le classement des trois équipes de pilotes de la marque aux quatre anneaux continue de progresser, notamment l’équipage Mattias Ekström / Emil Bergqvist passant à la 9ème position au général.

La 12ème étape et dernière se tiendra le vendredi 14/01/2022 entre Bisha et Jeddah, sur une distance de 680 km : 516 km de liaison et 164 km de spéciale.

Classement de l’étape 11 (temps, écart, pénalité)

1 – #202 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 03h29’32

3 – #224 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 03h33’25 / +00h03’53

6 – #200 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 03h35’26 / +00h05’54

Classement général

9 – #224 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 39h29’48 / +02h39’57 / 00h17’00

12 – #202 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 40h27’49 / +03h37’58 / 00h17’00

55 – #200 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 105h09’08 / +68h19’17 / 46h19’00

Résumé de l’étape 11 en vidéo



Photos : Audi / Red Bull Content Pool / Julien Delafosse, Florent Le Floch, Eric Vargiolu, Florent Gooden & Charly Lopez pour ASO – Vidéo : France tv sport