24H Daytona 2022 – Victoires des équipes clientes Porsche en GTD-Pro et GTD

Les équipes clientes Porsche ont laissé une empreinte indélébile aux 24 Heures de Daytona 2022. La Porsche 911 GT3 R de Pfaff Motorsports a remporté la nouvelle catégorie GTD-Pro après un duel passionnant avec KCMG. Dans une grande confrontation, les pilotes d’usine Mathieu Jaminet, Matt Campbell et Felipe Nasr ont battu l’équipage de l’équipe cliente de Hong Kong. Dans la catégorie GTD, Wright Motorsports a remporté la victoire. Le pilote d’usine Richard Lietz a partagé le véhicule n°16 avec Jan Heylen, Zacharie Robichon et Ryan Hardwick. Avec ces résultats, un autre grand chapitre s’est ajouté à l’histoire de Porsche en tant que constructeur le plus titré lors de la classique d’endurance en Floride : 18 victoires au total en tant que constructeur et quatre en tant que partenaire moteur, et maintenant 80 victoires de catégorie complètent les statistiques de Daytona pour la constructeur de voitures de sport de Stuttgart.

Dans des températures ensoleillées mais exceptionnellement fraîches pour l’État américain de Floride, le peloton de 61 pilotes a décollé samedi 29/01/2022 à 13h40. Au début de la course, les solides équipes clientes de Porsche ont clairement indiqué leurs intentions et ont échangé leurs places en tête de la catégorie GTD-Pro pendant des heures. Le peloton étant à plusieurs reprises freiné par des incidents au cours des douze premières heures, personne n’a pu prendre une avance décisive. Avec un total de onze drapeaux jaunes en plein parcours, les pilotes ont passé près de quatre heures derrière la voiture de sécurité. La situation s’est arrangée tôt dimanche matin : une phase qui a finalement placé la Porsche 911 GT3 R dans des positions prometteuses pour se battre pour les victoires de catégorie.

Prendre la tête à tour de rôle est devenu l’objectif principal de la Porsche 911 GT3 R n°9 de Pfaff Motorsports et de la voiture n°2 alignée par KCMG. Cependant, la grande confrontation n’est survenue que dans la dernière des 17 phases de la voiture de sécurité. Après le dernier arrêt au stand, Mathieu Jaminet a repris la course avec 0,5 seconde d’avance sur Laurens Vanthoor. Au volant de sa 911 GT3 R bleue et argentée, le Belge a accosté à plusieurs reprises le leader, offrant aux spectateurs un spectacle haletant avec de multiples contacts et des batailles roue contre roue. Dans les trois dernières minutes de la course de 24 heures, un duel à couper le souffle s’est déroulé entre les deux équipes de clients qui ont fait bondir les fans de course de leur siège : dans l’avant-dernier tour, Vanthoor a balayé Jaminet dans un mouvement difficile mais juste. Le Français a refusé d’abandonner. Dans une tentative extraordinaire pour repousser la contre-attaque, Vanthoor a filé dans le dernier tour et a terminé à la troisième place avec ses coéquipiers Dennis Olsen, Patrick Pilet et Alexandre Imperatori.

Sur de longues distances, diverses voitures de différents constructeurs se sont succédées en tête de la catégorie GTD. Une stratégie intelligente et des performances de conduite brillantes ont finalement porté leurs fruits pour la Porsche 911 GT3 R de Wright Motorsports. Dans la dernière heure de course, Jan Heylen a réussi à repousser les attaques de ses poursuivants. Sur le podium, le Belge a célébré la première victoire de Porsche en catégorie GTD en cinq ans avec ses coéquipiers Lietz, Hardwick et Robichon.

« Des courses de clients à un niveau de course d’usine – c’est ce que nous avons vu aujourd’hui à Daytona. Cette finale m’a laissé sans voix. On ne peut que souligner la difficulté de cette course et le haut niveau de professionnalisme des équipes qui ont piloté les sept véhicules. Victoire en catégorie GTD et première et deuxième en catégorie GTD-Pro ! Ce n’est pas un pique-nique dans une course avec 35 véhicules GT. C’est une récompense bien méritée pour les équipes, les pilotes et Porsche. », a déclaré Sebastian Golz, chef de projet de la Porsche 911 GT3 R.

La voiture n°79 de WeatherTech Racing n’a pas eu son mot à dire dans l’impressionnante finale de la nouvelle catégorie GTD-Pro. L’équipe a perdu du terrain dès le début avec des défauts électriques. Plus tard, leurs efforts ont été entravés par plusieurs pénalités et sorties hors parcours. Cooper MacNeil et ses coéquipiers Matteo Cairoli, Julien Andlauer et Alessio Picariello ont finalement obtenu la huitième place. L’équipe cliente du TGM a franchi la ligne d’arrivée septième de la catégorie GTD après 24 heures sans incident majeur. Hardpoint a raté un meilleur résultat potentiel en raison de multiples incidents et pénalités et a conclu l’événement d’ouverture de la saison en Amérique du Nord en 10ème position. Après trois heures de course, la Porsche 911 GT3 R engagée par GMG Racing a abandonné après un accident samedi après-midi.

Grâce à leurs succès dans les deux catégories GTD, les équipes et pilotes de Pfaff Motorsports et Wright Motorsports sont en tête du classement du championnat IMSA. Ces deux équipages sont également en tête du classement de l’IMSA Michelin Endurance Cup, une compétition regroupant les courses d’endurance à Daytona, Sebring, Watkins Glen et Road Atlanta. La deuxième manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar est un autre classique : les 12 Heures de Sebring le 19 mars 2022. Le même week-end, la saison du Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​WEC débutera sur l’ancien aérodrome, où l’équipe d’usine Porsche engager à nouveau deux 911 RSR dans la catégorie GTE-Pro.

Résultat catégorie GTD-Pro

1. Campbell/Jaminet/Nasr (AUS/F/BR), Porsche 911 GT3 R #9, 711 tours

2. Pier Guidi/Calado/Serra/Rigon (I/GB/BR/I), Ferrari 488 GT3 #62, 711 tours

3. Vanthoor/Olsen/Imperatori/Pilet (B/N/CH/F), Porsche 911 GT3 R #2, 711 tours

8. Andlauer/Picariello/Cairoli/MacNeil (F/B/I/USA), Porsche 911 GT3 R #79, 673 tours

Résultat catégorie GTD

1. Hardwick/Heylen/Lietz/Robichon (USA/B/A/CDN), Porsche 911 GT3 R #16, 707 tours

2. Lally/Potter/Pumpelly/Adam (USA/USA/USA/GB), Aston Martin #44, 707 tours

3. Andrews/Skeen/Davison/McAleer (AUS/USA/AUS/GB), Mercedes-AMG #32, 707 tours

7. Giovanis/Trinkler/H. Aplomb/M. Plumb (USA/USA/USA/USA), Porsche 911 GT3 R #64, 697 tours

10. Ferriol/Legge/Wilson/Boulle (USA/GB/GB/USA), Porsche 911 GT3 R #88, 672 tours

21. Washington/Bachler/Sofronas/Bleekemolen (USA/A/USA/NL), Porsche 911 GT3 R #34, 88 tours

Photos : Porsche