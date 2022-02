Lancement de la production du VW ID.5 dans l’usine de Zwickau

Volkswagen accélère sa transition vers la production de véhicules électriques avec la stratégie ACCELERATE. Hier, le lancement officiel de la production de l’ID.5 et de l’ID.5 GTX a marqué l’achèvement de la transformation réussie du site Volkswagen de Zwickau en une installation dédiée à la production de véhicules électriques. Installé dans l’ouest de la Saxe, le site est la première grande usine d’un constructeur à volume à transformer l’intégralité de sa production de véhicules à moteur thermique vers les véhicules électriques. Six modèles des marques Volkswagen, Audi et CUPRA seront dorénavant produits à Zwickau sur la base de la Plateforme Modulaire Électrique (MEB). Les usines d’Emden (ID.4), Hanovre (ID. Buzz) et Chattanooga (USA, ID.4) viendront rejoindre le réseau de production de véhicules électriques dans le courant de l’année. La marque Volkswagen se dote ainsi des capacités nécessaires pour produire 1,2 million de véhicules 100% électriques sur ses sites en Europe, aux États-Unis et en Chine en 2022 sur la base de la MEB.

« Volkswagen va continuer à accélérer le rythme de l’électro-mobilité en 2022 avec sa stratégie ACCELERATE et l’expansion de son portefeuille de modèles. L’usine de production de Zwickau ouvre la voie au sein du Groupe avec six modèles déployés pour trois marques en tout juste 26 mois. Les connaissances et l’expérience acquises nous aideront à poursuivre avec rapidité et efficacité l’électrification de notre réseau de production. », a déclaré le Dr Christian Vollmer, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge de la Production

« Après l’Usine de Verre de Dresde, nous avons converti une deuxième usine saxonne de Volkswagen à la production de véhicules électriques. Le démarrage de la production de l’ID.5 et de l’ID.5 GTX marque la transformation réussie de l’usine de Zwickau. Nous allons maintenant nous efforcer, en fonction de l’évolution de la situation des semi-conducteurs, d’atteindre la pleine capacité. L’objectif cette année est de dépasser les 180 000 véhicules produits par Volkswagen Saxony en 2021. », a ajouté le Dr Stefan Loth, Président du Directoire de Volkswagen Saxony

« La transition vers la production de véhicules électriques était la décision parfaite pour l’usine de Zwickau. Nos modèles sont de plus en plus demandés et les emplois sont maintenant garantis pour les années à venir. Nous sommes un pionnier du changement et nous avons honoré la confiance que le Groupe avait placée en nous. C’est tout simplement un résultat fantastique pour nos employés. », a ajouté Jens Rothe, Président du Comité Central d’Entreprise de Volkswagen Saxony.

Une usine modèle, digitale et efficace

Depuis 2018, environ 1,2 milliard d’euros ont été consacrés à la conversion du site de production de véhicules à moteur à combustion de Zwickau en une usine modèle digitale, flexible et extrêmement efficace, dédiée à la production de véhicules électriques. Des technologies telles que les robots intelligents de l’Industrie 4.0 et les systèmes de transport sans chauffeur, qui emportent les composants vers la ligne d’assemblage de manière totalement autonome, sont de plus en plus utilisées.

Près de 40% du volume d’investissement a été consacré à l’amélioration et à l’agrandissement de l’atelier carrosserie. Le niveau déjà élevé d’automatisation de cette zone atteint dorénavant près de 90% et le nombre de robots ultramodernes est passé de 1 200 à 1 625. L’automatisation de la ligne d’assemblage a également été pratiquement doublée pour atteindre 28% et l’ergonomie de la production a été largement améliorée. Seuls les emplois impliquant un travail monotone ou un travail physiquement épuisant sont concernés, par exemple les emplois qui obligent à travailler avec les mains au-dessus des épaules ou au-dessus de la tête.

Au total, plus de 50 000 m² d’espace ont été créés, notamment pour l’agrandissement de l’atelier presse, où tous les éléments du châssis des modèles électriques sont dorénavant pressés sur site, ce qui permet d’économiser 9 000 trajets de camions par an. D’autres projets majeurs concernent la construction d’un nouveau bâtiment pour la logistique ainsi que d’un séquenceur de batteries, qui est dorénavant le bâtiment le plus haut du site de Zwickau. Rien que pour ces trois projets, le volume d’investissement atteint environ 115 millions d’euros.

La transition vers la production de véhicules électriques à Zwickau a permis de créer des emplois pérennes. Les quelque 9 000 employés qui travaillent sur le site ont suivi des formations aux nouvelles technologies dans le cadre d’une initiative majeure en termes de formation. Par exemple, tous les employés ont participé à des sessions d’information sur les véhicules électriques. Au total, 3 000 employés de la production ont suivi le programme d’électro-mobilité du centre de formation afin de se préparer aux nouvelles exigences de la production. Fin 2020, l’équipe de Zwickau avait suivi environ 20 000 journées de formation.

Modèles et résultats de production

À Zwickau, six modèles produits par trois marques sortiront de la ligne de production – les Volkswagen ID.3, ID.4 et ID.5 ainsi que l’Audi Q4 e-tron, la Q4 Sportback e-tron et le CUPRA Born. La capacité de production correspond à plus de 300 000 véhicules par an, ce qui fait de l’usine de Zwickau l’installation de production de véhicules électriques la plus efficace en Europe à l’heure actuelle.

Production verte

Avec les modèles fabriqués à Zwickau, Volkswagen ne livre que des véhicules affichant un bilan carbone neutre sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et de production. Le carbone généré par le processus de production est réduit au minimum et toutes les émissions inévitables sont compensées par des actions climatiques.

Les mesures qui permettent d’éviter de générer du carbone lors de la production des véhicules s’appliquent également à la production des cellules de batterie qui exige beaucoup d’énergie. À ce niveau, il a été convenu avec les fournisseurs qu’ils utiliseraient de l’électricité verte issue de sources d’énergie renouvelable pour produire les cellules. Cet outil important permet d’améliorer l’évaluation du cycle de vie des véhicules électriques.

À l’usine de Zwickau, l’alimentation électrique externe est devenue 100% verte dès 2017. Depuis le lancement de la production de l’ID.3 en novembre 2019, toutes les émissions restantes de l’unité de cogénération extrêmement efficace du site et de l’ensemble de la chaîne en amont ont été compensées pour tous les modèles produits à Zwickau au moyen de projets climatiques certifiés, mis en œuvre dans le respect des normes officielles.

Vision de la marque Volkswagen

Au cœur du programme de décarbonisation « Way to ZERO » se trouve la nouvelle stratégie ACCELERATE de la marque qui a pour but d’accélérer le rythme de l’offensive électrique. Volkswagen a l’intention d’atteindre la neutralité carbone nette d’ici 2050 au plus tard. L’objectif intermédiaire vise à réduire de 40% les émissions de CO2 par véhicule en Europe d’ici 2030 (année de référence : 2018). La production, y compris les chaînes d’approvisionnement, et le fonctionnement des véhicules électriques devraient atteindre la neutralité carbone nette.

Sans oublier le recyclage systématique des batteries haute tension des anciens véhicules électriques. À terme, elle conduira à l’électrification intégrale de la flotte des nouveaux véhicules. D’ici 2030, au moins 70% de toutes les ventes unitaires de Volkswagen en Europe seront des véhicules 100% électriques, soit plus d’un million de véhicules. En Amérique du Nord et en Chine, la part des véhicules électriques dans les ventes unitaires devrait atteindre au moins 50%. Volkswagen lancera également au moins un nouveau véhicule électrique chaque année.

