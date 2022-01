7 points à vérifier avant un contrôle technique automobile

En France, le contrôle technique d’un véhicule est obligatoire et se fait par intervalles réguliers (2 ans pour une voiture) selon le type de véhicules (voiture, véhicule utilitaire, camion, bus, …). Conformément aux dispositions du code de la route, le propriétaire d’un véhicule a l’obligation de le maintenir en bon état de marche, en l’entretenant convenablement afin d’assurer la sécurité des occupants et des autres usagers de la route. Avant de vous rendre dans un centre agréé de contrôle technique, nous vous conseillons de contrôler 7 points importants afin d’éviter inutilement une contre-visite.

L’immatriculation

Vérifiez l’état de vos plaques minéralogiques et leur conformité (homologuées : couleurs, tailles, non personnalisées au niveau du logo des départements, typographies). Elles doivent être en bon état (chiffres et lettres non décollés, plaques non cassées si en plexiglas), visibles et au nombre de 2 (à l’avant et à l’arrière).

La visibilité

Vérifiez l’état du pare-brise (pas d’éclats notamment dans le champ de vision du conducteur, pas de fissures) et de l’état des essuies glaces avant et arrière (dégradations, absence). Les moteurs d’essuie-glace avant et arrière doivent fonctionner.

L’éclairage

Vérifiez l’ensemble des feux du véhicule pour identifier une ampoule HS et la remplacer avant le passage au contrôle technique, comme par exemple un feu stop ou un feu de plaque. Les veilleuses et les plein phares doivent être aussi opérationnels. Les phares ainsi que les feux ne doivent pas être cassés. Enfin, les feux de détresse doivent être fonctionnels.

Les pneumatiques

Vérifiez l’usure des pneumatiques (témoin d’usure, régularité d’usure, …) ainsi que la non présence éventuelle de déchirures, de craquelures voire d’hernies. Les jantes et les pneus doivent être aux dimensions homologuées par le constructeur automobile. La pression doit aussi être correct afin que visuellement l’un des pneus ne soit pas plus dégonflé que les autres.

La carrosserie

Vérifiez la bonne ouverture et fermeture de toutes les portes, du capot moteur et du coffre (l’éventuel toit ouvrant n’est pas concerné). La carrosserie ne doit pas avoir des trous, notamment saillants ou de gros points de corrosion. Tous les éléments de la carrosserie doivent être présents.

Le moteur

Vérifiez tous les niveaux des liquides au niveau du compartiment moteur : huile moteur, liquide de frein, liquide de lave glace, liquide de refroidissement. Un de climatisation manquant de gaz et inopérant n’est pas vérifié car non sécuritaire. Le numéro de châssis présent dans le compartiment moteur et à d’autres endroits du véhicule doit être le même que sur la carte grise.

L’habitacle

Vérifiez le bon fonctionnement de toutes les ceintures de sécurité ainsi que de leur enroulement une fois détachée. La fixation et la présence de tous les sièges sont obligatoires. Aucun voyant au tableau de bord ne doit être allumé (moteur, airbag, ESP, frein ABS, …). Le kilométrage total du véhicule doit aussi être lisible. Attention à un défaut de capteur ou du système TPMS avec voyant au tableau de bord pour les véhicules récents ayant cet équipement de série car obligatoire en Europe.

Photo : 4Legend.com