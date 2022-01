Ouverture des commandes de l’Audi A8 60 TFSI e

Les commandes de la nouvelle Audi A8 60 TFSI e (disponible en carrosserie normale et limousine allongée) sont désormais ouvertes, notamment en France. Cette grande berline hybride rechargeable développant 462 ch complète la gamme existante de la famille A8 aux côtés des A8 TDI et S8.

Apparue en 2017, la 5ème génération du vaisseau amiral de la marque aux quatre anneaux s’est refait une beauté afin d’entamer la seconde moitié de sa vie commerciale. La gamme actuelle est élargie par l’arrivée d’un nouveau modèle hybride rechargeable : l’Audi A8 TFSI e développant une puissance cumulée de 462 ch (340 kW – un gain de +13 ch par rapport à la version précédente) et 700 nm de couple via une boîte automatique tiptronic à 8 rapports et la transmission intégrale quattro.

La grande berline embarque une batterie de 14,4 kWh afin d’alimenter une moteur électrique offrant une autonomie maximale de 58 km en mode électrique à une vitesse maximale de 135 km/h. Le 0 à 100 km/h est atteint en 4.9 secondes pour une vitesse maximale de 250 km/h.

Avec les taxes présentes en France, cette nouvelle motorisation permet de bénéficier d’une fiscalité très avantageuse (affranchissement de la taxe au poids, carte grise à prix réduit et exemption de malus C02).

La nouvelle Audi A8 TFSI e est désormais disponible chez les concessionnaires Audi à partir de 116 500 euros pour la version Berline et 123 100 euros pour la version Limousine (A8 L TFSI e).

Photos : Audi