9H Kyalami 2021 – Audi en troisième ligne pour le départ de la course

Des pluies torrentielles ont empêché les pilotes Audi d’améliorer leurs positions lors des séances de qualification interrompues par la pluie pour la course des 9 Heures de Kyalami 2021, la troisième et dernière manche de l’Intercontinental GT Challenge 2021. A cause de la pandémie, la course devant se tenir fin 2021 a été décalée au samedi 5 février 2022.

En raison de la météo ayant entraîné l’annulation des séances de qualification et de superpole, les positions sur la grille pour la course sont fixées en fonction des résultats de la séance de pré-qualification. L’Audi R8 LMS la mieux placée sur la grille est celle portant le numéro 25 de l’Audi Sport Team Saintéloc – pilotée par Kelvin van der Linde, Patric Niederhauser et Markus Winkelhock – termimant à la cinquième place.

Ils sont arrivés devant Mattia Drudi, Christopher Haase et Charles Weerts dans l’Audi R8 LMS numéro 32 de l’Audi Sport Team WRT. Les équipes clientes Saintéloc Racing et High Class Racing complètent la quatrième ligne sur la grille, tandis que l’équipe locale MJR Motorsport s’alignera respectivement dixième et onzième avec ses versions GT3 et GT4 de l’Audi R8 LMS.

Les titres de l’Intercontinental GT Challenge 2021 sont à gagner en Afrique du Sud le samedi 5 février 2022. Audi mène le classement des constructeurs de 36 points, tandis que la course au titre des pilotes voit trois pilotes Audi derrière les leaders de deux points – avec le duo Niederhauser/Winkelhock ou Christopher Haase tous en lice pour remporter le titre.

Audi a jusqu’à présent remporté cinq titres de l’Intercontinental GT Challenge depuis 2016, trois fois en tant que constructeur triomphant et deux fois en tant que meilleur au classement des pilotes.

Classement

1. Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy/Jules Gounon – Mercedes-AMG Team AKKA ASP – Mercedes-AMG GT3

2. Nicklas Nielsen/Alessio Rovera/Antonio Fuoco – AF Corse – Ferrari 488 GT3

3. Alessandro Pier Guidi/Come Ledogar/Miguel Molina – AF Corse – Ferrari 488 GT3

4. Mikaël Grenier/Martin Konrad/Kenny Habul – SunEnergy 1 Racing – Mercedes-AMG GT3

5. Markus Winkelhock/Kelvin van der Linde/Patric Niederhauser – Audi Sport Team Sainteloc – Audi R8 LMS GT3

6. Charles Weerts/Mattia Drudi/Christopher Haase – Audi Sport Team WRT – Audi R8 LMS GT3

7. Nicolas Baert/Simon Gachet/Lucas Legeret – Sainteloc Racing – Audi R8 LMS GT3

8. Mark Patterson/Thierry Vermeulen/Michael Markussen – High Class Racing – Audi R8 LMS GT3

9. Charl Arangies/Arnold Neveling/Michael Van Rooyen – Stradale Motorsport – Lamborghini Hurácan GT3

10. Mikaeel Pitamber – MJR Motorsport – Audi R8 LMS GT3

Photos : Ferdi Kräling Motorsport-Bild GmbH pour Audi