Audi Tradition lance une application pour visiter sa nouvelle exposition NSU « Der fünfte Ring »

Dans sa nouvelle exposition spéciale « Der fünfte Ring » (le Cinquième Anneau) », le musée Audi d’Ingolstadt offre un aperçu complet de l’histoire de la marque NSU établie de longue date et commémore le passé mouvementé du « cinquième anneau » d’Audi avec de nombreuses expositions. Audi Tradition a pour l’occasion lancé une application (Android, iOs) afin de notamment découvrir les véhicules de cette nouvelle exposition spéciale. Elle sert également de compagnon numérique lors de la visite au sein de l’Audi museum mobile.

En 1932, les quatre sociétés Audi, DKW, Horch et Wanderer ont fusionné pour former l’Auto Union AG – et ont choisi les quatre anneaux comme logo. En mars 1969, Auto Union GmbH, dont le siège est à Ingolstadt, en Allemagne, fusionne avec NSU Motorenwerke AG, dont le siège est à Neckarsulm, en Allemagne. Cette fusion a entraîné la création rétroactive de Audi NSU Auto Union AG. NSU est ainsi la plus ancienne marque dans l’histoire de l’actuelle AUDI AG, et elle est toujours indéniablement liée au site Audi de Neckarsulm – les trois lettres NSU désignent la ville où les rivières Neckar et Sulm se rencontrent. NSU a été fondée en 1873 à Riedlingen, en Allemagne, en tant qu’atelier mécanique pour la fabrication de machines à tricoter. Audi Tradition consacre désormais une nouvelle exposition spéciale, « Der fünfte Ring », à cette marque historique. L’exposition présente onze voitures dont le concept car Audi Felix de 2010, 23 motos, un vélo et une machine à tricoter – que l’on peut également voir ailleurs…

Nouvelle application Audi Tradition

La nouvelle application Audi Tradition a été lancée le 2 février 2022 afin de coïncider avec l’ouverture de l’exposition. D’une part, elle sert de guide touristique numérique au sein du musée Audi, offrant aux visiteurs un contenu approfondi sur les véhicules exposés, sous forme écrite et par le biais d’un audioguide ou même d’une vue panoramique à 360 degrés de certains modèles. Ce que les visiteurs ne sont pas autorisés à faire dans le musée, ils peuvent le vivre sur l’écran de leur smartphone : ils peuvent par exemple entrer dans la voiture et examiner l’intérieur en profondeur. L’application Audi Tradition propose de nombreux contenus passionnants, en plus du contenu associé aux expositions de « Der fünfte Ring », elle présente également d’autres contenus multimédias liés à l’exposition, comme un vol de drone à travers l’exposition. L’application fournit également des informations sur les objets exposés en permanence dans le musée Audi et permet d’accéder à la boutique Audi Tradition, qui propose des accessoires, de la documentation et des pièces détachées pour les voitures classiques d’Audi. La nouvelle application Audi Tradition peut être téléchargée sur tous les smartphones sous iOS et Android.

« Même si la crise sanitaire rend de nombreuses activités sociales impossibles ou seulement possibles avec des restrictions pour le moment, nous avons décidé de nous en tenir à la date de lancement de notre exposition – c’est ainsi que nous voulons mettre en avant la culture et notre histoire. Je suis très heureux que nous disposions d’un support numérique avec notre nouvelle application Audi Tradition. Grâce à cette application, nous n’offrons pas seulement les visites du musée encore plus interactives et attrayantes, mais nous rendons également possible l’expérience numérique de l’exposition lors des déplacements ou simplement dans le confort de votre canapé à la maison. En même temps, nous espérons bien sûr que l’application suscitera l’envie de visiter le musée. Profiter de l’exposition avec tous ses sens en direct sur place est et sera toujours une expérience vraiment spéciale. », a déclaré Stefan Trauf, directeur général d’Auto Union GmbH.

2023 : 150ème anniversaire de NSU avec exposition à Neckarsulm

NSU a fabriqué des machines à tricoter et des bicyclettes et surtout des motos et des automobiles. L’histoire de cette marque populaire allemande reflète l’évolution de la mobilité en Allemagne. Stefan Felber, commissaire de l’exposition, a déclaré : « La marque NSU démontre de manière impressionnante à quel point la mobilité a changé au cours des 150 dernières années. Notre exposition spéciale à Ingolstadt est également un prologue à l’anniversaire de la marque NSU l’année prochaine – que nous célébrerons en 2023 avec une grande exposition à Neckarsulm. »

L’exposition spéciale actuelle d’Ingolstadt présente 11 automobiles, 23 motos, un vélo et une machine à tricoter. L’un des points forts est la NSU Wankel Spider, la première automobile équipée de série d’un moteur à piston rotatif. Ce cabriolet biplace, conçu par la légende du design italien Giuseppe Bertone, a fait sensation lors de l’IAA 1963. L’exposition présente également une Volkswagen K 70, le dernier modèle développé par NSU suite au rachat par Volkswagen. Cette berline à quatre portes, dotée de trois fenêtres latérales et d’un design harmonieux, est l’œuvre de Claus Luthe, le designer en chef de NSU à l’époque, qui a également donné à la Ro 80 sa forme pionnière. Une NSU Ro 80 de 1977 est également exposée.

Autres points forts de l’exposition spéciale : les motos les plus rapides de leur époque

Parmi les nombreuses motos exposées, l’exposition présente la moto de plus forte cylindrée jamais construite par NSU. Cette moto bicylindre de 1914, qui développe huit chevaux, était la plus puissante, la plus rapide et la plus chère de son époque. À l’époque, un ouvrier devait travailler pendant près de deux ans pour payer les 1 575 marks allemands que coûtait l’achat de la machine, car il ne gagnait en moyenne que 900 marks allemands par an. La moto la plus rapide des années 1950, la NSU Delphin III, qui a battu tous les records, est également présentée au sein de la nouvelle exposition spéciale. Elle a atteint une vitesse de pointe de 339 km/h en 1956. Des murs d’exposition de grande taille et quatre stations multimédia offrent aux visiteurs des informations supplémentaires.

L’exposition « Der fünfte Ring » se tient au musée Audi du 2 février au 24 septembre 2022. Les visiteurs autorisés sur place doivent être intégralement vaccinés ou être rétabli d’une infection à la COVID-19 et présenter un test négatif à la COVID-19 ou une preuve qu’ils ont reçu une dose de rappel.

Vous pouvez télécharger l’application « Audi Tradition » directement sur l’Apple store et Google Play Store.

Photos : Audi