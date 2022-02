Porsche continue d’étendre les ventes de véhicules en ligne

Une autre étape importante du commerce en ligne pour Porsche : le nombre de marchés proposant des recherches de véhicules en ligne a récemment atteint 100 dans le monde – et dans 26 d’entre eux, les voitures peuvent également être commandées en ligne. Au Canada, la propre recherche de véhicules de Porsche a même été introduite comme plate-forme de marketing exclusive pour les véhicules neufs en stock. Dans l’ensemble, 94% des concessionnaires présentent désormais leurs voitures neuves et d’occasion sur le marché numérique, où un total de 16 300 véhicules sont proposés.

Dans le même temps, la demande des clients augmente. L’année dernière, environ 5 800 véhicules Porsche ont été vendus sur stock via le canal en ligne – une augmentation de plus du triple par rapport à l’année précédente, où environ 1 700 unités ont été vendues en ligne. Environ 110 000 prospects ont été générés sur la plateforme dans le monde entier, ce chiffre augmentant de 61% par rapport à 2020. Environ 1,1 million d’utilisateurs utilisent la recherche de véhicules Porsche repensée chaque mois.

En Europe, la vente de véhicules en ligne est disponible sur tous les grands marchés depuis 2021. Les considérations stratégiques jouent également un rôle dans la décision de se lancer sur de nouveaux marchés. Aux Pays-Bas, la clientèle est par exemple particulièrement férue d’internet. La Norvège, quant à elle, est l’un des marchés en forte croissance en Europe, surtout depuis l’introduction du Taycan entièrement électrique. Dans les deux pays, le marché en ligne a été lancé l’année dernière et a depuis assuré la transparence sur les véhicules disponibles localement.

« Nous continuons à développer nos ventes de véhicules en ligne avec une orientation client claire. Nos clients peuvent nous faire part de leurs commentaires directement sur le marché numérique. De plus, nous obtenons une image plus large des préférences. En trois mois, nous avons collecté plus de 4 000 avis clients et les utilisons systématiquement pour améliorer encore nos services. », a déclaré Jacqueline Smith-Dubendorfer, vice-présidente Smart Mobility & Digital Sales. «

L’engagement envers le commerce électronique fait partie de la stratégie omnicanale de l’entreprise, selon laquelle les clients doivent pouvoir se déplacer de manière transparente entre le marché numérique et les sites de vente au détail physiques. « Notre objectif est de rendre les produits Porsche facilement accessibles à tout moment et en tout lieu. Tant chez le concessionnaire qu’en ligne. Nous mettons en place d’autres systèmes et processus de mise en réseau pour garantir une expérience omnicanale de première classe. », a déclaré Smith-Dubendorfer.

Porsche a lancé la vente de véhicules en ligne en Allemagne en 2019 et n’a cessé de l’étendre depuis. En Chine et aux États-Unis, des équipes locales ont récemment commencé à travailler sur la plateforme. Ils peuvent saisir encore plus directement les besoins des clients spécifiques au marché et mettre en œuvre des solutions adaptées aussi rapidement que possible.

Photos : Porsche