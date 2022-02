9H Kyalami 2021 – Podium pour Audi et sixième titre intercontinental

Après que la pandémie ait forcé le report de la course finale de l’Intercontinental GT Challenge (IGTC) du 4 décembre 2021 au 5 février 2022, Audi Sport customer racing a conclu la saison 2021 avec un nouveau succès au titre : en 2016, 2017 et 2018, Audi Sport était déjà le meilleur constructeur dans la seule série mondiale de courses GT3, et maintenant la marque aux quatre anneaux a laissé derrière elle quatre autres marques de voitures de sport en remportant le titre lors des 9 Heures Kyalami 2021.

« Audi était et reste le constructeur le plus titré de l’Intercontinental GT Challenge avec le R8 LMS. Un grand merci à nos équipes et à nos pilotes qui ont décroché un avantage de 45 points sur Ferrari avec nous cette année. Après l’ouverture de la saison à Spa avec une fabuleuse remontée de la 54ème place à la deuxième et notre victoire ultérieure lors de la palpitante deuxième manche à Indianapolis, un podium lors de la dernière manche à Kyalami a suffi pour remporter le championnat. », a déclaré Chris Reinke, responsable Audi Sport customer racing.

Les trois pilotes Audi Sport – Kelvin van der Linde/Patric Niederhauser/Markus Winkelhock – ont ​​décroché la troisième place avec Audi Sport Team Saintéloc aux Kyalami 9 Hour. Mattia Drudi a suivi à la quatrième place avec Christopher Haase et Charles Weerts pour Audi Sport Team WRT. Dans la bataille pour le titre des pilotes IGTC, la combinaison suisse-allemande de Patric Niederhauser/Markus Winkelhock n’a été battue que de cinq points. Le succès est allé à la combinaison de pilotes Ferrari de Côme Ledogar/Alessandro Pier Guidi, les deuxièmes de la course aux 9 Heures de Kyalami 2021.

Trois équipes clientes Audi ont complété un quintette du R8 LMS dans le top dix de la course d’endurance et ont remporté des victoires de catégorie dans chaque cas. Le meilleur duo de pilotes hors catégorie professionnelle était Nicolas Baert/Simon Gachet/Lucas Légeret. Le jeune duo belgo-franco-suisse du Saintéloc Racing termine cinquième. Baert et Légeret remportent ainsi ensemble pour la première fois le classement de la Silver Cup, après avoir raté ce succès de seulement 24 secondes à Indianapolis. Une position derrière, High Class Racing et ses pilotes ont réussi le passage à la version GT3 de l’Audi R8 LMS.

L’équipe danoise, vainqueur l’an dernier des GT2 European Series avec Audi, a mené Mark Patterson, 70 ans, Champion GT2 et Gentleman pilote, ainsi que son coéquipier danois Michael Markussen et le Néerlandais Thierry Vermeulen à la victoire dans la catégorie Pro-Am. Même le changement précoce d’une biellette de direction après un contact avec un adversaire n’a pas empêché la voiture numéro 33 de remporter la catégorie. Pour Patterson, qui est né en Afrique du Sud mais a grandi aux États-Unis, il s’agissait de la première course internationale dans son ancienne patrie. Le client de longue date d’Audi, Marius Jackson, a complété le top dix, un problème de ravitaillement ne le ralentissant que légèrement. Le Sud-Africain, qui participe habituellement à des courses de sprint dans son pays natal, a parcouru avec succès la distance complète de neuf heures dans la variante GT4 basée sur la production de l’Audi R8 LMS avec ses compatriotes Mo Mia et Mikaeel Pitamber.

Alors que la saison 2021 touche à sa fin tardive, les clients Audi du monde entier ont remporté un total de 62 titres dans diverses catégories nationales et internationales avec l’Audi R8 LMS dans les variantes GT2, GT3 et GT4 ainsi que l’Audi RS 3 LMS TCR touring. auto. La saison 2022 a démarré de manière impressionnante en janvier 2022 avec le doublé de la voiture de sport GT3 aux 24 Heures de Dubaï.

Photos : Ferdi Kräling Motorsport-Bild GmbH pour Audi