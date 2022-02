Audi a participé au GP Ice Race 2022 avec quelques voitures de course

Après sa belle performance lors du Rallye Dakar en janvier 2022, le pilote Audi Sport – Mattias Ekström – est passé du désert à la glace en pilotant l’Audi RS Q e-tron au GP Ice Race 2022 à Zell am See, en Autriche. Audi Tradition a amené quelques modèles, pilotés notamment par Harald Demuth.



Avant sa participation à la Race of Champions qui s’est tenu le premier week-end de février 2022 en Suède, le pilote suédois Mattias Ekström a eu tout le temps de s’entraîner avec l’Audi RS Q e-tron sur la neige et la glace lors du GP Ice Race à Zell am See, en Autriche, le dernier week-end de janvier.

D’autres voitures de course ayant chaune marqué leur époque étaient également présentes : DKW F91, Audi quattro A2 Groupe B pilotée par l’ancien pilote Audi Sport Harald Demuth, ainsi qu’une monoplace DKW Hartmann Formel V.

Photos : Audi