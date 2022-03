Miniature Porsche 911 RWB Southern Cross au 1:18 par GT Spirit – GT361

GT Spirit continue de reproduire des modèles RWB en miniature à l’échelle 1:18. Chaque modèle étant différent et unique, le dernier modèle commercialisé début 2022 est la RWB Southern Cross, le premier projet de RWB Australia datant de 2015. Découvrons en détail cette formidable reproduction en résine.

RWB Southern Cross de 2015 – Hommage à la 917/20 Pink Pig

RWB Australia a réalisé son premier projet de transformation radicale d’une Porsche 911 type 930 en 2015 avec l’aide du légendaire fondateur de RWB – Akira Nakai-san – qui s’occupe à chaque projet de la fin de la construction.

La construction la plus rapide réalisée par Nakai-san du début à la fin a duré 1,5 jour. Aujourd’hui, il prend en moyenne environ 2 jours par voiture et passe près de 10 mois loin du Japon. Pour le projet Southern Cross, il a passé environ 3,5 jours.

La base de ce projet est une Porsche 911 Carrera type 930 de 1986 qui a été fortement améliorée en terme de design et de performances. Le Flat 6 a été confié à Auto Racing Technik pour apporter un gain de puissance, l’arceau de sécurité vient de Fabraications Rollcages.

La peinture rose, semblant rendre hommage à la célèbre voiture de course Porsche 917/20 Sau, a été réalisée par Polo Body Works. Cette couleur trouve en réalité ses origines du côté du vélo de piste japonais NJS de Chern Wong (propriétaire et fondateur de RWB Australia) qu’il possède depuis 2009. Il avait rencontré Yori (son épouse) grâce à son vélo rose qui a ainsi une place centrale dans sa vie.

L’intérieur est équipé de sièges baquets VELO GPT-1 conformes à la norme FIA.

Le nom de ce premier projet australien est « Southern Cross » (Croix du Sud). La « Croix du Sud » – une petite constellation de l’hémisphère Sud qui est la plus petite de toutes les constellations – était autrefois utilisée par les explorateurs pour faire le tour de l’hémisphère Sud.

Aussi connue sous le nom allemand « Kreuz des Südens », elle également présente sur le drapeau australien. Il s’agit également du premier projet de RWB de l’hémisphère Sud : un choix de nom parfait pour cette première construction. La voiture avait à ses débuts cette inscription sur les bas de portes.

Le kit carrosserie de cette étonnante 911 se démarque par de nombreux excès avec des ailes élargies, percées et modifiées aérodynamiquement à l’arrière, de grosses jantes à déport, un énorme aileron arrière rempli de signatures diverses, des éléments aérodynamiques additionnels, …

Une miniature atypique et incroyable

Cette nouvelle réalisation en résine de GT Spirit à l’échelle 1:18 en stupéfiante, devenant l’une des plus belles réalisations du fabricant français. Et je ne mâche pas mes mots !

A l’extérieur, c’est un sans faute. Tout a été parfaitement reproduit par rapport au modèle original qui a évolué au fil du temps. Au début, la carrosserie était assez sobre avec l’absence des différents marquages et autocollants.

GT Spirit a reproduit la dernière décoration de la RWB Southern Cross avec toutes les signatures présentes sur l’aileron arrière et les autocollants sur les vitres latérales arrière.

La reproduction est très réaliste, apportant une touche unique au modèle. L’ensemble de la carrosserie avec le kit RWB adapté est conforme à l’original avec différents éléments aérodynamiques et les différentes entrées d’air bien reproduites.

L’extérieur est également mis en valeur par les jantes en 3 parties à fort déport Work Meister M1 spécialement développées pour RWB : couleurs chrome et or. A l’avant, leur taille est 18″ x 10.5j chaussées de pneus Pirelli P Zero corsa en 265/35 R18 et 18″ x 13j à l’arrière avec des pneus Pirelli en 335/30 R18. Comme pour chaque réalisation de RWB, l’inscription Idlers a été peinte sur le flanc des pneus.

GT Spirit a très bien reproduit les jantes ainsi que les pneus avec les différentes inscriptions.

La teinte rose de la carrosserie est sublime avec des reflets nacrés visibles au soleil. Son application est très soignée et permet de bien faire ressortir les différentes courbes de la voiture.

Sans les citer, les détails sont très nombreux et leur contemplation est un vrai régal. GT Spirit a mis la barre très haute pour offrir une qualité toujours meilleure pour un prix contenu.

A l’intérieur, rien n’a été oublié : sièges baquets VELO avec leur harnais multipoints en tissu, les boucles en photo-découpe, les différents éléments intérieurs dont les compteurs Porsche, l’arceau cage, le volant sport à 3 branches avec le logo RWB, …

Notez la reproduction de la signature de Akira Nakai-san à l’intérieur ainsi que sur l’aile avant gauche.

Je vous laisse juge de la finition poussée en regardant les différentes photos prises dans les Alpes suisses. Espérons que les futurs modèles RWB reproduits par GT Spirit arrivent à ce niveau de qualité et d’exclusivité.

Le petit détail

Sur chaque miniature présentée, un détail particulier retient notre attention. La RWB Southern Cross de 2015 est exceptionnelle par la qualité de sa réalisation et notamment par les très nombreux détails à découvrir au fur et à mesure de son observation. L’élément particulier retenu se trouve sur les jantes avant : le sigle « RAUH-Welt BEGRIFF ». Bien que pas très visible, cette inscription est fidèle à la philosophie des modèles RWB.

Disponibilité et prix

Commercialisée début 2022 chez les revendeurs spécialisés sous la référence GT361, la miniature GT Spirit au 1:18 de la RWB Southern Cross est proposée en édition limitée au prix recommandé de 109,95 euros. Étant, disponible à 999 exemplaires, la majorité des exemplaires ont été rapidement vendus, certains étant encore disponibles.

Photos : 4Legend.com