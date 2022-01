Accueil de nouveaux membres représentant les salariés au sein du conseil de surveillance d’Audi

Deux représentants des employés de longue date, Rolf Klotz et Helmut Späth, ont officiellement pris leur retraite le 31 décembre 2021 et ont donc également démissionné de leurs fonctions au sein du conseil de surveillance d’Audi. Leurs successeurs – Alexander Reinhart & Karola Frank – ont déjà rejoint le conseil et pris leurs nouvelles fonctions.

Neckarsulm : Alexander Reinhart a remplacé Rolf Klotz

Alexander Reinhart est membre du conseil de surveillance d’AUDI AG, représentant les employés d’Audi à Neckarsulm depuis le 1er janvier 2022. Agé de 36 ans, il succède à Rolf Klotz, qui a pris sa retraite après 46 ans chez Audi à Neckarsulm.

Alexander Reinhart a commencé sa formation professionnelle en tant que technicien en mécatronique chez AUDI AG à Neckarsulm en 2004 et est devenu membre de l’Union industrielle allemande des métallurgistes (en abrégé IGM en allemand) la même année. Reinhart a également été élu représentant syndical et représentant des jeunes et des stagiaires en 2004. De 2008 à 2010, il a été président du conseil des jeunes de Neckarsulm. Après sa formation professionnelle, Alexander Reinhart a travaillé comme spécialiste de production, opérateur de ligne de soudage, co-formateur en génie électrique et, après avoir terminé sa formation avancée en tant que technicien REFA, en génie industriel dans les usines. Reinhart est membre du conseil des représentants syndicaux depuis 2008 et a été président du conseil de 2020 à 2021. En 2014, Alexander Reinhart a été élu au comité d’entreprise de Neckarsulm. Il est également membre du comité général d’entreprise d’Audi depuis 2018. En 2021, il est devenu vice-président du comité d’entreprise de Neckarsulm et membre du comité de groupe de Volkswagen AG. Reinhart est également actif au sein du comité exécutif local de Neckarsulm IG Metall depuis 2016.

Alexander Reinhart succédant à Rolf Klotz marque une transition vers la relève qui s’opère au sein du Conseil de Surveillance après celui-ci au Comité d’Entreprise de Neckarsulm. Reinhart se réjouit de son nouveau rôle et l’attend avec impatience : « Mon cœur bat pour les employés et l’usine. Je suis ravi de représenter désormais également les intérêts des employés d’Audi au sein du conseil de surveillance d’Audi et donc de pouvoir suivre les traces – certes difficiles à remplacer – de Rolf Klotz. »

Ingolstadt : Karola Frank succède à Helmut Späth

En plus de son implication de longue date en tant que membre du comité d’entreprise d’Audi à Ingolstadt, la femme de 39 ans représente également les intérêts des employés au sein du conseil de surveillance d’Audi depuis le 1er janvier 2022. Karola Frank a rejoint IG Metall en 1997 et était déjà actif pour le syndicat en tant que jeune employé d’Audi. Au cours de sa formation de peintre de véhicules, elle a été membre active du comité représentatif des jeunes et des stagiaires, notamment à titre de présidente. Après avoir terminé sa formation professionnelle, elle est devenue membre du conseil des représentants syndicaux d’IG Metall et, en 2015, elle en a pris la vice-présidence. Elle a été élue au comité d’entreprise lors des élections de 2009 et s’occupe depuis des préoccupations des employés d’Audi dans les services administratifs tels que l’audit, les services juridiques, le marketing et les ventes. L’engagement de l’employé d’Audi envers le syndicat s’étend bien au-delà des portes de l’usine – Karola Frank est membre du comité exécutif local d’IG Metall à Ingolstadt depuis 2003 et membre honoraire du comité exécutif d’IG Metall Allemagne depuis 2018.

Son parcours – de peintre de véhicules à maître artisan de l’entreposage et du transport en passant par médiatrice d’entreprise – s’est développé au fil des années avec la même cohérence que son engagement auprès des salariés, de présidente de la commission représentative des jeunes et des stagiaires (2003-2008) à membre du comité d’entreprise général d’Audi (2021). Être nommé au Conseil de Surveillance d’Audi était désormais la suite logique : « Grâce à des années d’expérience et aux connaissances acquises en tant que membre du Comité d’Entreprise dans des domaines très variés, je me réjouis de mes nouvelles fonctions et, bien sûr, encore plus. afin de pouvoir représenter les intérêts des employés d’Audi au sein du conseil de surveillance d’Audi. », a déclaré Karola Frank.

Conseil de surveillance d’Audi

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Conseil de surveillance d’AUDI AG est composé de dix représentants des actionnaires et de dix représentants des salariés, chacun étant généralement élu pour un mandat de cinq ans. Le Conseil de Surveillance contrôle, contrôle et conseille le Directoire dans sa gestion. Il est chargé de nommer et de révoquer les membres du Directoire. Il audite également les états financiers annuels et consolidés et le rapport de gestion combiné du Groupe Audi et d’AUDI AG.

Alexander Reinhart et Karola Frank complètent désormais les représentants des employés depuis le 1er janvier 2022. Avec Peter Mosch, Jörg Schlagbauer et Rita Beck pour Ingolstadt et Rainer Schirmer pour Neckarsulm, ils représentent les intérêts de tous les employés d’Audi au conseil d’administration. Les représentants du syndicat du côté des employés sont : Petra Otte (secrétaire syndicale d’IG Metall Baden-Württemberg), Irene Schulz (membre du comité exécutif d’IG Metall Allemagne) et Bernhard Stiedl (premier représentant autorisé d’IG Metall Ingolstadt). Stefanie Ulrich (Human Resources Management Audi Neckarsulm) représentera les cadres du côté des employés.

Photos : Audi