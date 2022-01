Automobili Lamborghini sacré Top Employer Italia 2022, pour la 9ème année consécutive

Une fois de plus pour 2022, Automobili Lamborghini est confirmé comme « Top Employer Italia ». Le prix, reçu pour la neuvième année consécutive, reconnaît la stratégie de bien-être de Lamborghini, mettant ses employés au centre.

L’attribution du « Top Employer Italia » intervient à un tournant pour l’entreprise. Suite à l’annonce du plan Direzione Cor Tauri et à l’accent mis sur la durabilité, Lamborghini a prévu d’importantes embauches et de nouveaux programmes de développement des compétences au cours de la prochaine décennie. L’entreprise investira également massivement dans la formation, en utilisant les nouvelles technologies dans les environnements virtuels et numériques, pour accélérer l’apprentissage des travailleurs de la chaîne de production.

Malgré la pandémie, les chiffres de l’emploi d’Automobili Lamborghini vont à l’encontre de la tendance, grâce à la croissance qu’elle a connue même pendant cette période difficile : l’entreprise compte actuellement plus de 1900 employés, avec une augmentation de 5,6% en 2021.

« Nous sommes à juste titre fiers de recevoir à nouveau la certification Top Employer Italia en 2022. Notre entreprise est une référence solide en Italie pour l’excellence dans la gestion des personnes. Notre objectif est d’assurer un environnement de travail attractif à ces collaborateurs qui, jour après jour, œuvrent pour le succès de l’entreprise, en contribuant concrètement à la confiance, à l’équité et à la qualité des relations. », a déclaré Umberto Tossini, Responsable du capital humain de Lamborghini.

Une attention encore plus grande au bien-être des collaborateurs et aux enjeux Diversité & Inclusion

En plus des initiatives et des projets liés à la diversité, à l’inclusion et à l’égalité parentale et salariale, tous les aspects bien établis du plan d’action d’Automobili Lamborghini, l’année 2021 a été caractérisée par un important projet de bien-être avec le lancement du programme Lamborghini Feelosophy ( son nom alliant « toucher » (feel) et « philosophie » (philosophy)), développé par l’équipe de Sant’Agata dans le but de prendre soin de ses employés dans un sens holistique.

Le programme Lamborghini Feelosophy repose sur trois piliers – le corps, l’esprit et le but – et promeut des initiatives visant à cultiver la croissance et le bien-être des personnes dans une perspective d’écoute et d’amélioration continue. Le projet comprend des initiatives de longue date liées au bien-être physique et mental, et s’enrichit désormais de nouvelles propositions consacrées, par exemple, à la nutrition durable et à l’importance du sommeil.

Un autre sujet central est celui de la diversité et de l’inclusion. Lamborghini propose à ses employés un certain nombre d’initiatives pour les aider à concilier vie privée et travail. À cet effet, l’entreprise propose des cours de coaching pour papa et maman, grâce auxquels les mères et les pères travaillant chez Lamborghini peuvent parler à un coach des changements qui accompagnent inévitablement l’arrivée d’un enfant.

Par ailleurs, l’entreprise s’est fortement engagée à transformer toutes les formes de diversité en valeur ajoutée, en abordant ses différents aspects dans des études régulières, des conférences et des podcasts mis à la disposition des employés sur l’application WeLambo. De nombreuses cultures différentes coexistent chez Lamborghini (ses employés viennent de 35 pays à travers le monde) et les travailleurs handicapés et souffrant de problèmes de santé mentale sont pleinement intégrés dans l’environnement de travail. En matière de mixité générationnelle, l’entreprise a mis en place au fil des années des initiatives de parrainage croisé visant à stimuler la transmission des savoirs entre juniors et seniors, dans une perspective d’amélioration continue des compétences.

Photos : Lamborghini