Achèvement de la construction du gros œuvre de la Porsche Design Tower et du Centre Porsche Stuttgart

Porsche Deutschland, la marque lifestyle Porsche Design et Bülow AG ont franchi de nouvelles étapes dans leur premier projet de construction commun. L’enveloppe de la nouvelle tour Porsche Design Tower a été achevée fin novembre 2021 – seulement 14 mois après la pose de la première pierre. Au Centre Porsche, la construction de la façade et de l’intérieur bat son plein. Les travaux sur les deux bâtiments sont donc dans les délais. L’ensemble est destiné à enrichir à l’avenir la ligne d’horizon de Stuttgart d’un autre point de repère architectural.

« Le nom Porsche est synonyme de performance – sur le circuit et maintenant aussi lors de la réalisation de la nouvelle Porsche Design Tower. La marque de style de vie Porsche Design conçoit des produits emblématiques du design depuis 50 ans, transportant les principes Porsche au-delà du monde automobile. Notre objectif est de créer une symbiose parfaite entre forme et fonction. », a déclaré Jan Becker, PDG de Porsche Lifestyle Group.

« Nous attendons déjà avec impatience l’ouverture du nouveau centre Porsche à Pragsattel à Stuttgart – l’emplacement sera un point de rencontre contemporain pour les fans et les clients de notre marque. A partir du milieu de cette année, nos visiteurs peuvent s’attendre à une expérience de marque passionnante qui réponde à de nombreuses demandes et souhaits individuels du commerce de détail moderne. », a déclaré Alexander Pollich, président du conseil d’administration de Porsche Deutschland et président du comité des actionnaires de Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH.

Porsche Design Tower : Façade vitrée érigée en quelques mois

Toute la façade du bâtiment de 90 mètres de haut devrait être achevée à l’été 2022. L’assemblage de la verrière du rez-de-chaussée au neuvième étage s’est déroulé parallèlement à la coque. Les aménagements intérieurs sont à réaliser immédiatement après. Le projet est réalisé par Bülow AG en tant que client, qui a également développé le design – en étroite collaboration avec Porsche Lifestyle Group et Porsche Deutschland. « Avec la Porsche Design Tower, le plus haut gratte-ciel de Stuttgart, nous réalisons un autre point de repère qui façonne le paysage urbain – comme nous l’avons fait en 1992 avec la remarquable Bülow Tower, la Colorado Tower et la Skyline Living Tower. », a déclaré Horst Bülow, PDG de Bulow AG.

« Immeuble mixte » avec bureaux et hôtel

Aux huit étages inférieurs de la tour, environ 5 500 mètres carrés de bureaux seront créés, qui seront occupés par Porsche Consulting GmbH en tant que locataire principal. À l’avenir, la Porsche Design Tower sera le siège du conseil en gestion. Un hôtel Radisson BLU de 168 chambres est en construction aux étages 9 à 23. Les excellentes liaisons de transport et les salles de réunion et d’événements spacieuses font de l’hôtel un lieu idéal, en particulier pour les voyageurs d’affaires. Le restaurant et le bar, y compris la terrasse sur le toit au dixième étage, impressionnent par une vue spectaculaire sur le centre-ville de la capitale du Bade-Wurtemberg.

Un nouveau monde d’expériences s’ouvrira avant la fin de cette année

Le Centre Porsche Stuttgart devrait déménager de Zuffenhausen dans le nouveau bâtiment à la mi-2022. La façade du bâtiment est en cours de construction, tandis que les travaux intérieurs sont déjà en cours. Les points forts comprennent le showroom avec divers modules flexibles et l’installation de l’atelier agrandi et du lave-auto. Presque toutes les commandes pour le projet de construction ont déjà été attribuées.

Points forts de « Destination Porsche »

Le futur centre Porsche sera réalisé selon le nouveau concept commercial « Destination Porsche ». Il met l’accent sur une qualité de séjour élevée dans tous les formats de vente au détail ; les visiteurs doivent pouvoir découvrir la marque de manière authentique et échanger des idées. L’une des particularités du site de Pragsattel sera une zone où des produits sélectionnés des marques Porsche Design et Porsche Lifestyle seront disponibles. Les fans de Porsche peuvent également « jeter un coup d’œil dans les coulisses » : depuis la Heilbronner Strasse, ils peuvent voir à travers une grande baie vitrée l’atelier au premier sous-sol. Un service de stationnement pratique pour le parking souterrain est également à la disposition des visiteurs du centre Porsche. Une infrastructure de recharge rapide est en cours de création à l’extérieur ; le toit du bâtiment sera végétalisé et équipé d’un système photovoltaïque.

Le concept « Destination Porsche » comprend également des modules flexibles qui seront également disponibles sur le site de Pragsattel. Ils traitent entre autres des produits phares, du monde de l’électromobilité, ainsi que des véhicules d’occasion et classiques. De plus, « Destination Porsche » relie de manière transparente l’espace physique au monde numérique. Les conseillers clientèle peuvent utiliser des écrans tactiles pour présenter les produits et services de manière interactive ; le processus de vente est pris en charge par une solution informatique mobile. La première mise en œuvre complète de ce concept dans un nouveau bâtiment a eu lieu à Dortmund fin 2020.

Porsche Deutschland construit le nouveau centre Porsche de Stuttgart avec Volkswagen Immobilien Blue GmbH & Co. KG, le client du projet. Le locataire de la propriété est la filiale Porsche Stuttgart GmbH.

Photos : Porsche