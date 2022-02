Bentley Motors est fier d’annoncer son tout premier prix « Best Cars » décerné par le très réputé magazine automobile auto motor und sport. La Bentley Continental GT, voiture de grand tourisme de luxe, a été élue par plus de 100 000 lecteurs dans la catégorie des importations de luxe pour cette 46ème édition des prix « Best Cars » de auto motor und sport.

La dernière Bentley Continental GT de troisième génération reste le coupé de luxe par excellence au monde, alliant des performances fougueuses aux dernières technologies de pointe. Conçu, fabriqué et fabriqué à la main en Grande-Bretagne, ce coupé définitif offre aux clients une gamme unique de capacités Grand Tourisme.

La Bentley Continental GT est proposée dans deux groupes motopropulseurs différents et six dérivés différents sur les marchés européens. D’une élégance rare, la carrosserie sculptée et la peinture finie à la main se combinent pour créer l’une des voitures de luxe les plus époustouflantes au monde.

À l’intérieur d’un habitacle fabriqué à la main, la Continental GT intègre parfaitement des matériaux naturels, avec des placages rares mais issus de sources durables. Le poste de pilotage comprend un tableau de bord avancé, axé sur le conducteur, ainsi que l’option de l’écran rotatif unique à trois côtés de Bentley.

Récoltant le prix des « meilleures voitures » au nom de Bentley Motors, le Dr Matthias Rabe, membre du conseil d’administration de Bentley Motors en charge de l’ingénierie, a déclaré : « Nous sommes ravis que la Continental GT soit arrivée en tête dans la catégorie des importations de luxe. La GT est un produit qui définit le segment depuis son lancement, et cette distinction est une preuve supplémentaire de son attrait en tant que Grand Tourer ultime, ainsi qu’une grande reconnaissance pour tout le travail accompli par l’équipe à Crewe. »

Balazs Rooz, directeur régional – Europe, a ajouté : « Nous tenons à remercier auto motor und sport et leurs lecteurs pour ce prix prestigieux, car c’est un honneur absolu de voir notre Bentley Continental GT si bien accueillie. Une autre étape importante s’ajoute au succès de notre marque de luxe, et malgré un succès qui ne se mesure pas uniquement au volume des ventes, aux solides performances annoncées il y a quelques semaines et à notre croissance à deux chiffres, Bentley Motors Europe est en position de force pour une autre année passionnante à venir. »

Bentley Motors vient d’annoncer une nouvelle année record avec des ventes totales de 14 659 unités en 2021, soit une augmentation de 31% par rapport à l’année précédente. L’Europe a apporté une forte contribution avec la livraison de 2 520 voitures, contre un chiffre de 2 193 modèles en 2020, soit une augmentation de 15% grâce à des ventes équitablement réparties entre les gammes de modèles.

Photos : Bentley