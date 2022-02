Audi soutient les villages isolés de la région amazonienne au Brésil

L’Audi Environmental Foundation et Audi do Brasil soutiennent conjointement l’ONG Litro de Luz Brasil, qui fournit de l’éclairage solaire à trois villages de la région amazonienne sans connexion fiable au réseau électrique. L’objectif principal est d’améliorer l’éducation et la sécurité dans les villages. L’initiative équipe les espaces communs des colonies de lampadaires alimentés par des panneaux solaires pour rendre les voies plus sûres la nuit. De plus, il fournit aux familles des baladeuses à énergie solaire qui peuvent être utilisées aussi bien à la maison qu’à l’extérieur de la maison. Ils sont conçus pour améliorer l’accès à l’éducation, par exemple en permettant aux villageois de lire ou de faire leurs devoirs. Plus de 100 familles brésiliennes bénéficieront du projet. La livraison et l’installation sont prévues pour le deuxième trimestre 2022.

Afin d’impliquer la population locale dans le projet et de la sensibiliser, Litro de Luz Brasil prévoit des visites dans les villages. L’ONG installera également l’équipement avec les habitants. L’organisme de bienfaisance mènera également une enquête à la fin du projet afin d’évaluer son impact. De plus, Litro de Luz Brasil s’occupera de l’entretien futur des luminaires et organisera la collecte des piles au lithium usagées. De plus, l’ONG entend former des ambassadeurs qui représenteront l’organisation dans la région.

« Nous apportons de la lumière là où elle en a désespérément besoin »

L’Audi Environmental Foundation a été créée en 2009 dans le but de promouvoir des projets et des technologies innovantes conçues pour protéger l’environnement. « L’électricité est absolument essentielle à la vie de tous les jours, mais elle n’est toujours pas facilement disponible dans de nombreuses régions du monde. L’accès à une alimentation électrique fiable est souvent difficile à trouver, en particulier pour les villages reculés. L’électricité est nécessaire, cependant, pour que les gens aient accès à la société et à l’éducation – après tout, il est difficile de lire sans lumière. Dans cette optique, l’Audi Environmental Foundation s’associe à Audi do Brasil pour soutenir l’initiative Litro de Luz Brasil. De cette façon, non seulement nous renforçons nos relations avec nos collègues brésiliens, mais nous apportons également de la lumière là où elle est cruellement nécessaire. », a déclaré Rüdiger Recknagel, directeur de la Audi Environmental Foundation.

« Ce projet relie plusieurs éléments de l’ADN d’Audi à la fois : l’innovation, la technologie, l’électrification et, surtout, le désir d’aider les gens à mieux vivre. Nous parlons sans cesse de l’avenir, mais nous ne pouvons pas oublier qu’il y a des millions de personnes dans le monde dont les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. L’éclairage solaire est non seulement neutre en carbone, mais améliorera également les conditions sociales ainsi que la santé et la sécurité dans ces villages. », a déclaré Antonio Calcagnotto, responsable des affaires extérieures et de la durabilité chez Audi do Brasil.

L’initiative a déjà aidé plus de 23 000 personnes

Litro de Luz Brasil est active dans les cinq régions du pays, apportant l’éclairage solaire aux communautés qui n’ont jusqu’à présent pas pu accéder au réseau électrique. L’initiative fournit des lampadaires, des lampes à main et d’autres solutions solaires fabriquées à partir de matériaux simples tels que des bouteilles en PET et des tuyaux en PVC, complétées par des panneaux solaires, des batteries rechargeables et des lampes à LED.

L’organisation a commencé son travail au Brésil en 2014 et a déjà directement aidé plus de 23 000 personnes grâce au soutien d’environ 200 bénévoles. Elle travaille toujours avec la population locale dans les communautés les plus nécessiteuses du pays pour développer ses solutions et former les gens à les utiliser. L’initiative est active dans les centres urbains ainsi que dans les régions rurales, les villages traditionnels au bord des rivières et les établissements autochtones.

« Cette collaboration entre Litro de Luz et Audi est un moyen idéal pour nous aider à réaliser notre rêve d’apporter de la lumière dans les régions amazoniennes, où la plupart des Brésiliens vivent sans accès à l’électricité. Nous nous efforçons de travailler avec des partenaires comme Audi qui ont un désir sincère d’aider à améliorer la vie de ceux qui en ont le plus besoin. », a déclaré Laís Higashi, fondateur de Litro de Luz Brasil. Le partenariat entre l’homme de 29 ans et Audi a commencé en 2021, lorsque Higashi a été sélectionné pour recevoir une bourse de la Fondation environnementale Audi pour le One Young World Summit.

Inspiré d’une invention brésilienne

Litro de Luz Brasil est l’un des plus de 15 chapitres du mouvement mondial « Liter of Light » né aux Philippines en 2011 – inspiré par une invention de 2001 du mécanicien brésilien Alfredo Moser. Sa « lampe Moser » consiste en une bouteille en PET insérée dans un trou dans un toit. La bouteille est remplie d’eau et d’eau de Javel et fournit à peu près autant de lumière qu’une ampoule de 60 watts.

Photos : Audi