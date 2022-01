Année 2021 record pour Automobili Lamborghini avec 8 405 voitures livrées

Automobili Lamborghini a terminé l’année 2021 avec un record de tous les temps : 8 405 voitures ont été livrées dans le monde, ce qui en fait la meilleure année de l’entreprise. Les ventes sont en hausse de 13% par rapport à 2020 grâce à une stratégie de croissance ciblée et maîtrisée.

Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « Ce record nous a confirmé quatre facteurs : la solidité de notre plan stratégique, l’excellente réputation internationale de notre marque, la compétence et la passion de nos employés, ainsi que le professionnalisme et le dynamisme exceptionnels montré par nos 173 concessionnaires sur 52 marchés, qui ont continué à investir à nos côtés dans une période difficile et incertaine. »

La croissance a été à deux chiffres dans les trois macro-régions où Lamborghini est implantée : Amérique (+14%), Asie-Pacifique (+14%) et EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique, +12%). La société maintient une répartition assez équilibrée entre elles dans les volumes mondiaux, qui s’élèvent respectivement à 35%, 27% et 39%. En termes de marchés individuels, les États-Unis ont conservé la première place (2 472 unités, +11%), tandis que la Chine a bondi à la deuxième place (935, +55%). Ils étaient suivis par l’Allemagne (706, +16%) et le Royaume-Uni (564, +9%). Les chiffres du marché intérieur de Lamborghini en Italie ont également augmenté, où 359 voitures ont été livrées au total (+3 %).

Côté modèles, le succès de l’Urus est constant avec 5 021 unités livrées. Il a été suivi par l’Huracán à moteur V10, qui a connu une forte augmentation des ventes jusqu’à 2 586 modèles grâce à la forte impulsion donnée par l’Huracán STO. De plus, 798 Aventador à moteur V12 ont été livrés dans le monde entier.

Les perspectives de ventes se poursuivent positivement dans la nouvelle année, grâce à un portefeuille de commandes substantiel qui couvre déjà la quasi-totalité de la production prévue en 2022. Lamborghini prévoit de dévoiler quatre nouveaux modèles au cours des 12 prochains mois.

Winkelmann a ajouté : « Nous sommes plus forts que jamais alors que nous nous préparons à nous lancer dans une période de transformation profonde et à avancer vers un avenir encore plus durable. En 2022, nous mettrons tout en œuvre pour consolider les performances actuelles et préparer l’arrivée de notre future gamme hybride à partir de 2023. »



En 2021, trois nouveaux produits ont été lancés : l’Huracán STO (Super Trofeo Omologata), un modèle homologué pour la route inspiré des voitures de course Huracán Super Trofeo EVO et GT3 EVO ; l’Aventador Ultimae, dernière série du modèle Aventador ; et la Countach LPI 800-4, une icône peu orthodoxe dotée d’un design et d’une technologie révolutionnaires qui célèbre le 50ème anniversaire de la Countach.

En plus de ces modèles, Lamborghini a également présenté en 2021 sa future stratégie d’électrification. « Direzione Cor Tauri » est le nom de la stratégie qui conduira l’entreprise à travers la décarbonisation de ses futurs modèles et du site de Sant’Agata Bolognese, conformément à l’approche holistique de sa stratégie de durabilité environnementale. Tout au long du processus d’électrification du produit, une attention constante sera accordée à l’identification de technologies et de solutions pouvant garantir des performances et une dynamique de conduite optimales. Plus de 1,5 milliard d’euros seront dépensés sur quatre ans, dans un investissement marquant qui verra Lamborghini lancer son premier modèle de production hybride en 2023 et électrifier toute sa gamme d’ici la fin 2024, dans le but de réduire les émissions de CO2 de 50% d’émissions à partir de 2025. Par la suite, un quatrième modèle entièrement électrique devrait être ajouté à la gamme dans la seconde moitié de la décennie.

