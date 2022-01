Dakar 2022 – Podium d’Audi lors de la 12ème étape et 9ème au général

Et de 12 ! Le Dakar 2022 se termine par la 12ème et dernière étape après 2 semaines passionnantes et intenses. Une Audi RS Q e-tron se classe une nouvelle fois dans le top 3 des voitures les plus rapides du jour. Cette deuxième place revient aujourd’hui à l’équipage Stéphane Peterhansel / Edouard Boulanger. Les deux autres équipages ont terminé beaucoup plus loin : 24ème et 26ème. Au final, la meilleure Audi se classe à la 9ème position au général et deux équipages de la marque aux quatre anneaux sont montés sur le podium d’arrivée.

La 44ème édition du rallye Dakar a sillonné l’Arabie Saoudite dans des paysages parfois impressionnants, mêlant dunes, montagnes, roches. Les différents équipages ont parcouru 8 000 km, partis de Jeddah pour y revenir. Au total, 104 équipages en autos (46 T1, 2 T2, 22 T3, 34 T4), 109 pilotes de motos, 6 quads et 20 camions sont « finishers » de cette édition 2022.

Après des mois de travail acharné pour préparer son premier engagement au rallye Dakar, Audi Sport aux côtés de Q Motorsport peut être fier du travail réalisé et de la prouesse d’avoir mener les trois Audi RS Q e-tron à l’arrivée avec un système hybride innovant et inédit en sport automobile.

Cette dernière spéciale a encore mis Audi en avant avec le second meilleur temps réalisé par Monsieur Dakar, étant passé de peu de sa 50ème victoire d’étape afin de rejoindre le recordman Ari Vatanen.

Ces deux semaines ont été notamment marquées par les quatre victoires d’étape d’Audi et le nombreux podiums des spéciales. Afin de célébrer cette fin de course, un immense podium à Jeddah – lieu d’arrivée – a d’abord accueilli et mis en avant les vainqueurs : Nasser Al-Attiyah et Matthieu Baumel (Toyota Gazoo Racing) suivi de Sébastien Loeb et Fabian Lurquin (Bahrain Raid Xtreme).

Tous les finishers sont ensuite montés sur le podium dont les équipages Mattias Ekström / Emil Bergqvist (terminant 9ème au général) et Carlos Sainz / Lucas Cruz (12ème au classement général) entouré de l’équipe Audi Sport. Leurs voitures étaient également présentes.

Stéphane Peterhansel et Edouard Boulanger n’étaient pas présents sur le podium, à cause des pénalités pendant l’épreuve les excluant de la procédure de la cérémonie du podium.

Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle édition du Dakar avec un retour encore plus fort d’Audi qui visera la victoire.

Classement de l’étape 12 (temps, écart, pénalité)

2 – #200 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 01h36’08 / +00h00’49

24 – #202 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 01h44’35 / +00h09’16

26 – #224 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 01h45’26 / +00h10’07

Classement général

9 – #224 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 41h15’14 / +02h42’11 / 00h17’00

12 – #202 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 42h12’24 / +03h39’21 / 00h17’00

55 – #200 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 106h45’16 / +68h12’13 / 46h19’00

Photos : Audi / Red Bull Content Pool / Julien Delafosse pour ASO – Vidéo : France tv sport