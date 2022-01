Le pneu hiver Nexen Winguard Sport 2 en première monte sur l’Audi A6 C8

Audi a homologué un nouveau pneu hiver pour la huitième génération de l’Audi A6 : le Nexen Winguard Sport 2 dans la dimension 225/60 R17 99H.

Après la fourniture en première monte de pneus pour les Audi A3 et Porsche Panamera, le manufacturier sud-coréen de pneumatiques – Nexen Tire – vient de se faire homologué un nouveau pneu haut de gamme et sportif pour la berline allemande de la marque aux quatre anneaux.

Le Winguard Sport 2 de Nexen Tire est un pneu hiver haut de gamme conçu pour les berlines de luxe et les voitures de sport. Il possède une excellente maniabilité et capacité de freinage sur les routes verglacées. Il offre également d’excellentes performances en termes de maniement et de freinage sur des chaussées humides et sèches. Il a d’ailleurs été classé comme « recommandable » dans le test de pneus hiver du magazine automobile allemand Auto Bild. Il s’est très bien comporté dans toutes les catégories, y compris en adhérence, en maniabilité, en terme de bruit et d’efficacité énergétique sur les routes enneigées et mouillées. Il a également été reconnu pour son design raffiné en recevant un trophée aux IF Design Awards.

Photos : Audi