Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2022 – Victoire de Ayhancan Güven – Course 1

Victoire au sprint pour Dayne Warren, première place dans la course principale pour Ayhancan Güven : la Porsche TAG Heuer Esports Supercup (PESC) a lancé sa quatrième saison avec des courses esport de haut niveau et des combats passionnants pour les positions. Sur la version numérique du circuit du Grand Prix de 4,574 kilomètres à Hockenheim en Allemagne, 35 des meilleurs pilotes virtuels au monde de 15 pays se sont affrontés au volant de la variante numérique de la 911 GT3 Cup. Le véhicule de course de coupe monomarque de 510 ch (375 kW) est basé sur la dernière génération de 911 Cup type 992.

Lors des qualifications, le pilote Coanda Dayne Warren a décroché la pole position pour la course de sprint de neuf tours, avec Charlie Collins (VRS) et Diogo C. Pinto (Team Redline) revendiquant les deuxième et troisième places sur la grille. L’ancien champion Sebastian Job (Red Bull Racing Esports) a réalisé le quatrième meilleur temps devant le nouveau venu Quentin Vialatte (R8G eSports) et Ayhancan Güven (Coanda). Atteignant immédiatement la tête après le départ, Warren menait un quatuor capable de s’éloigner légèrement de ses poursuivants. Bien que les quatre premiers soient séparés par moins d’une seconde, l’ordre est resté inchangé jusqu’à la ligne d’arrivée : Warren a franchi le drapeau à la première place suivi de Collins, Pinto et Job. Les positions cinq à huit sont allées à Vialatte, Güven, Jeremy Bouteloup (Coanda) et Moreno Sirica (Williams Esports). Alors que les huit premiers abordaient l’événement principal de 19 tours dans l’ordre inverse, Sirica héritait de la pole position, Bouteloup s’alignant à ses côtés sur la première ligne de la grille.

La joie de la pole position de Moreno Sirica a été de courte durée : dans le premier tour, il est retombé à la neuvième place. Jérémy Bouteloup menait le peloton devant Ayhancan Güven, Quentin Vialatte et Sebastian Job. En tant que l’un des grands favoris, Job a perdu toutes ses chances d’obtenir le meilleur résultat au troisième tour lorsqu’il a été tourné dans l’épingle à cheveux et est sorti de sa trajectoire.

Pendant ce temps, un duel captivant pour la tête s’est déroulé entre Bouteloup et Güven, le pilote turc s’emparant finalement de la première place au septième tour. Au neuvième tour, Pinto a également dépassé le Français, qui a continué à perdre du terrain. Le pilote portugais s’est ensuite lancé à la poursuite du leader – Charlie Collins et Dayne Warren mettant également la paire de tête sous pression. Malgré les attaques répétées de Pinto, le pilote Porsche Junior 2020-2021 a défendu sa première place. La décision est tombée sur le fil dans le tout dernier tour : Bien que Collins ait reçu une pénalité pour drive-through, il a attaqué Pinto, donnant effectivement à Güven un peu d’espace pour respirer. Le pilote portugais a perdu plus de temps lorsqu’il a glissé hors de la piste à l’entrée du Motodrom. Il a finalement franchi le drapeau à la quatrième place. Comme Warren a également dû prendre une pénalité pour passage au stand, la victoire dans la course principale est revenue à Güven, Carroll et Bouteloup revendiquant les deux autres marches du podium. En tant que meilleure recrue, l’Australien Cooper Webster (Red Bull Racing Esports) a terminé cinquième, le pilote Coanda Oskar Biksrud terminant neuvième lors de son premier événement. A tout juste 15 ans, le Norvégien est le plus jeune concurrent de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup.

Après le premier des dix week-ends de course du calendrier Porsche TAG Heuer Esports Supercup, Ayhancan Güven mène la série avec 65 points devant Diogo C. Pinto (63) et Graham Carroll (55).

Le pilote Porsche-Junior Laurin Heinrich domine les courses All-Star

Dans le cadre du programme de soutien, des créateurs de contenu célèbres se sont à nouveau opposés à des pilotes invités du sport automobile réel. Laurin Heinrich a dominé les deux courses. La nouveau pilote Porsche Junior dispute également la Porsche Mobil 1 Supercup avec la 911 GT3 Cup de 510 ch (375 kW). Lors du premier sprint d’Hockenheim, il a relégué Tyson « Quirkitized » Meier et Borja Zazo aux deuxième et troisième places. En tant que vainqueur, l’Allemand a dû prendre le départ de la deuxième course depuis le fond de la grille mais a rapidement gravi les échelons. Après un combat à trois palpitant avec Emily « Emree » Jones et le pilote brésilien d’IndyCar et vainqueur d’Indianapolis-500 Tony Kanaan, Heinrich a de nouveau pris la tête dans le huitième des 15 tours. L’Australien est arrivé deuxième devant Zazo.

La course continue dans 14 jours : Barcelone accueille la deuxième manche

La deuxième manche de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup de cette année se disputera le 19 février, avec les 35 pilotes numériques de la 911 GT3 Cup qui s’affronteront sur le Circuit de Barcelona Catalunya. Le circuit du Grand Prix à la périphérie de la métropole espagnole a déjà accueilli le championnat mondial d’esports organisé sur la plateforme de simulation iRacing en 2020 et 2021. L’année dernière, Sebastian Job a remporté la course principale. Les pilotes de simulation sont confrontés à des défis particuliers sur le circuit de 4,655 kilomètres lorsqu’il s’agit de conduire et de trouver la configuration idéale pour leur Porsche 911 GT3 Cup virtuelle. Les combinaisons de virages distinctives – dont certaines sont aveugles – nécessitent des prouesses de conduite et beaucoup d’expérience. Le sprint est disputé sur neuf tours avec la course principale courue sur le double de la distance. Des influenceurs célèbres du monde de l’esport s’affronteront à nouveau à Barcelone, où ils se battront pour la victoire dans deux courses All-Star.

Vote en ligne : Quel circuit accueillera le PESC le 5 mars ?

Les fans et les adeptes de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup peuvent directement influencer le calendrier de la coupe numérique monomarque : via un vote en ligne dans le Porsche Motorsport Hub (https://motorsports.porsche.com), ils décident où se déroulera la troisième manche le premier samedi de mars. La liste de choix comprend des circuits imprégnés de tradition tels que Watkins Glen (États-Unis) et Interlagos (Brésil) ainsi que le circuit urbain de Long Beach (États-Unis) et le Hungaroring en Hongrie. Le vote a commencé lors de l’ouverture de la saison PESC à Hockenheim et se déroule jusqu’au début des courses de Barcelone – avec le résultat finalisé lors de l’événement sur le Circuit de Barcelona Catalunya.

Résultats

Hockenheim, course de vitesse

1. Dayne Warren (Australie/Coanda)

2. Charlie Collins (Royaume-Uni/VRS)

3. Diogo C. Pinto (P/Team Redline)

4. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esports)

5. Quentin Vialatte (B/R8G eSports)

Hockenheim, course principale

1. Ayhancan Güven (TR/Coanda)

2. Graham Carroll (GB/Red Bull Racing Esports)

3. Jérémy Bouteloup (F/Coanda)

4. Diogo C. Pinto (P/Team Redline)

5. Cooper Webster (Australie/Red Bull Racing Esports)

Classement par points après 1 des 10 courses de championnat

1. Ayhancan Güven (TR/Coanda), 65 points

2. Diogo C. Pinto (P/Team Redline), 63 points

3. Graham Carroll (GB/Red Bull Racing Esports), 55 points

Photos : Porsche