Audi A6 Avant e-tron concept – Une autonomie de 700 km en charge ultra rapide

Dans le cadre de sa conférence de presse annuelle 2022, Audi a présenté le prochain modèle A6 haut de gamme à entrainement électrique en version break : l’Audi A6 e-tron concept. La marque aux quatre anneaux a présenté l’A6 e-tron concept il y a près d’un an au Salon de l’auto de Shanghai en Avril 2021. Le concept-car A6 Avant e-tron, destiné à la production, illustre désormais la synthèse des nouvelles technologies d’entrainement électrique dont Audi a été le précurseur ainsi que l’univers de design traditionnel d’Audi : l’Avant.



Comme l’Audi A6 e-tron concept dévoilée en 2021, l’A6 Avant e-tron concept dispose également d’un système de conduite exclusivement électrique basé sur la plateforme PPE tournée vers l’avenir et développée sous la direction d’Audi. En même temps, elle représente un tout nouveau concept de design doté des mêmes dimensions que l’A6 Sportback e-tron. Avec ses 4,96 mètres de long, 1,96 mètre de large et 1,44 mètre de haut, sa carrosserie la place dans la catégorie haut de gamme. Ses lignes sont un développement cohérent du design contemporain d’Audi. Des éléments significatifs comme la calandre Singleframe fermée et la ligne continue de feux à l’arrière soulignent sa parenté avec les autres modèles Audi électrique de la flotte e-tron.

Le modèle extérieur conceptuel Audi A6 Avant e-tron qui fera ses débuts en mars 2022 n’est plus un simple exercice de design comme la version Sportback. Au contraire, ses lignes et ses proportions élégantes anticipent les futurs modèles de production Audi et offrent des indices sur l’apparence dynamique et élégante du haut de gamme à motorisation électrique de la marque aux quatre anneaux.

« Avec l’Audi A6 Avant e-tron concept, nous offrons un aperçu totalement tangible des futurs modèles de production sur notre nouvelle plateforme technologique PPE. Nous ne nous contentons pas d’électrifier les 45 ans d’histoire réussie de l’Avant. Ce que nous voulons avant tout, c’est utiliser les compétences techniques pour ajouter un point d’exclamation. Cela inclut notamment la puissante technologie 800 volts, une capacité de charge de 270 kW et une autonomie WLTP allant jusqu’à 700 kilomètres. », a déclaré Oliver Hoffmann, membre du conseil d’administration d’Audi pour le développement technique.

Arborant l’emblème de l’A6, le concept-car souligne sa place dans la classe affaires de la marque. Cette famille marque son appartenance au haut de gamme dans l’un des segments les plus importants au monde depuis 1968 (jusqu’en 1994, elle se prénommait Audi 100). La gamme compte des modèles Avant depuis 1977 – une réinterprétation révolutionnaire, au design très émotionnel, des modèles breaks.

Avec l’Avant, dont les lignes dynamiques se combinent à un haut degré de variabilité, l’entreprise a littéralement élaboré un nouveau type de véhicule qui a souvent été copié par la concurrence. Avant, terme dérivé d’avant-garde et d’un slogan publicitaire d’Audi en 1995, est une dénomination qui a fait son chemin : les beaux breaks s’appellent Avant.

Pour sa part, la technologie PPE veillera à ce que les lignes de la voiture se traduisent par un standard de performance de conduite dynamique et d’aptitude à la vie quotidienne digne d’une utilisation adaptée pour de longs trajets. Cela signifie qu’à l’avenir, une Audi A6 e-tron disposera d’une autonomie allant jusqu’à 700 kilomètres (selon la norme WLTP), en fonction de sa transmission et de la variante du modèle. Les modèles les plus rapides de la gamme réalisent le 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes. Les scores de la Sportback et de l’Avant ne diffèrent que légèrement l’une de l’autre.

L’arrière de l’Audi A6 Avant e-tron concept, aussi beau que spacieux, est loin d’être le seul élément qui la qualifie de championne du chargement au double sens du terme. La transmission et la technologie de la batterie justifient également ce titre. Avec son système de 800 volts et une capacité de charge allant jusqu’à 270 kW, elle peut absorber suffisamment d’énergie en seulement 10 minutes dans une station de charge rapide pour parcourir environ 300 kilomètres.

Design

D’après ses dimensions, l’Audi A6 Avant e-tron concept représente clairement les segments haut de gamme – 4,96 mètres de longueur, 1,96 mètres de largeur et 1,44 mètres de hauteur, comme les modèles actuels de la gamme Audi A6/A7. Avec ses proportions dynamiques et ses lignes élégantes, y compris la partie arrière Avant typique de la marque, il est évident au premier coup d’œil que ce véhicule a été conçu dans une soufflerie.

L’aérodynamique a toujours joué un rôle clé dans la longue histoire du succès d’Audi au sein de la catégorie haut de gamme. La valeur Cw de l’Audi 100 / C3 – championne du monde de l’aérodynamique toutes catégories confondues à l’époque – est légendaire : avec sa valeur Cw de 0,30, Audi surpassait déjà de loin ses concurrents dès 1982, et a continué à le faire pendant de nombreuses années par la suite.

Aujourd’hui, la famille de l’Audi A6 e-tron concept à entrainement électrique écrit un nouveau chapitre de cette histoire à succès, prouvant une fois de plus que la marque associe toujours forme et fonction en parfaite symbiose. La valeur Cw de seulement 0,22 du modèle Sportback est sans précédent sur le segment C électrifié. Avec sa ligne de toit étendue, la valeur Cw de l’Avant n’est supérieur que de 0,02 unité. En termes simples, cela signifie que la voiture présente une faible traînée aérodynamique, ce qui se traduit par une consommation d’énergie plus faible et donc une plus grande autonomie. Dans le même temps, le réglage final en soufflerie a une fois de plus permis d’obtenir un design d’une élégance et d’une harmonie exceptionnelle, jusque dans les moindres détails.

Les grandes roues de 22 pouces, les porte-à-faux courts, l’habitacle rabaissé et l’arc de toit dynamique confèrent à l’Avant des proportions qui rappellent nettement celles d’une voiture de sport.

L’absence d’arêtes vives se traduit par des transitions douces entre les surfaces convexes et concaves sur toute la carrosserie, ainsi que par des ombres douces. L’Audi A6 e-tron concept semble monolithique, comme si elle provenait d’un seul moule – en particulier lorsqu’elle est vue de côté.

L’arc de toit légèrement incliné vers l’arrière avec le montant D incliné est une caractéristique typique du design des fenêtres de l’Audi Avant ; le montant D s’élève de la base stable de l’arrière du véhicule d’une manière particulièrement profilée. Les passages de roue quattro marqués accentuent efficacement la largeur de la carrosserie et sont simultanément intégrés dans le revêtement des surfaces latérales.

Les passages de roue sont reliés par la zone de la batterie spécialement sculptée au-dessus du bas de caisse, qui est soulignée par une incrustation noire – un élément de design qui est désormais une marque de fabrique de la flotte de véhicules électriques de la marque Audi. Les élégants rétroviseurs extérieurs virtuels avec caméra, situés à la base du montant A, sont également typiques des modèles Audi e-tron.

En regardant l’avant, il est immédiatement évident que l’Audi A6 e-tron concept est une digne représentante à entrainement électrique de la marque aux quatre anneaux. Un élément caractéristique est la grande calandre Singleframe fermée, qui est bordée en bas par de profondes prises d’air nécessaires pour le refroidissement du groupe motopropulseur, de la batterie et des freins. Les blocs optiques s’étendent loin sur les côtés avant latéraux, soulignant l’architecture horizontale de la carrosserie du véhicule.

L’influence de la soufflerie sur la partie arrière est indéniable. La partie supérieure de l’arrière est façonnée de manière à créer une arête de rupture circonférentielle et fonctionnelle sur le plan aérodynamique. Le becquet arrière avec garniture colorée souligne visuellement la silhouette allongée et orientée horizontalement de l’Audi A6 Avant e-tron concept. Il effectue également un travail important sur le flux d’air pour améliorer l’aérodynamisme.

Et dans la section inférieure, les deux sorties d’air généreusement dimensionnées du diffuseur arrière sont intégrées dans la zone du pare-chocs. Ces éléments, qui ont également des garnitures colorées, canalisent l’air qui passe sous le véhicule de manière à réduire les turbulences – une combinaison parfaite de traînée aérodynamique réduite et de portance minimisée.

La silhouette sportive du showcar est soulignée par sa teinte chaude de gris appelée Neptune Valley. Si la peinture a une allure moderne et discrète lorsqu’elle est dans l’ombre, son plein effet s’ouvre au soleil, drapant le showcar de nuances d’or doucement irisées grâce à ses pigments à effets.

Technologie d’éclairage avancée

Les phares et feux arrière sont minces et affleurent la composition des lignes. La technologie Digital Matrix LED et Digital OLED permet d’obtenir une luminosité maximale et un large éventail de fonctionnalités même avec une surface minimale, tout en offrant des signatures lumineuses personnalisables. L’équipe de concepteurs et de développeurs d’éclairage d’Audi a une fois de plus fait un travail remarquable – ce concept car intègre une foule de nouvelles fonctionnalités et d’options de personnalisation dans ses unités d’éclairage.

Trois petits projecteurs à LED haute résolution sont intégrés de chaque côté de la carrosserie, transformant le sol sous eux en une scène lorsque les portes sont ouvertes – de petits effets lumineux étendus et dynamiques accueillent les occupants avec des messages dans leur propre langue.

La combinaison des caractéristiques de sécurité et du design esthétique est particulièrement importante pour Audi. C’est pourquoi les petits projecteurs haute résolution affichent également des symboles d’avertissement au sol – pour avertir un cycliste que la porte de la voiture est sur le point de s’ouvrir, par exemple.

Quatre autres projecteurs LED haute résolution – discrètement intégrés dans les coins du véhicule – génèrent des projections de clignotants. Le design de ces projections peut être modifié pour s’adresser à différents marchés et normes d’homologation, selon les besoins.

Les phares avant Digital Matrix LED atteignent une qualité presque cinématographique. Si, par exemple, l’Audi A6 Avant e-tron concept est garée devant un mur pendant une pause pour recharger la batterie, le conducteur et les passagers peuvent occuper le temps d’attente en jouant à un jeu vidéo projeté sur celui-ci. Au lieu d’un petit écran dans le cockpit, ils verront les paysages virtuels de leur jeu actuel projetés sur le mur en format XXL – et tout cela via les phares Digital Matrix LED.

L’arrière du concept-car est équipé d’une nouvelle génération de phares digitaux OLED qui, sous la forme d’une ligne continue de lumières, agissent comme un écran. Ils peuvent également être utilisés pour créer des variations personnalisables quasi illimitées de signatures lumineuses numériques et d’affichages lumineux dynamiques qui peuvent être adaptés aux goûts personnels du client.

L’une des nouveautés des feux arrière est l’architecture tridimensionnelle des éléments OLED numériques, qui – adaptée à la forme de la carrosserie – permet d’intégrer parfaitement le design nocturne dans le look général. Ainsi, le spectacle lumineux dynamique n’est pas seulement visible en deux dimensions, comme c’était le cas auparavant, mais il offre un effet spatial 3D impressionnant.

Et il va sans dire que les feux arrière combinés, tout comme les phares, répondent aux exigences de leurs concepteurs en ce qui concerne les fonctions traditionnelles de l’éclairage d’un véhicule, à savoir être vu – à l’avant, une route clairement et brillamment éclairée par des phares qui s’adaptent intelligemment à la situation du trafic, aux conditions météorologiques et à l’environnement, et qui communiquent avec les autres usagers de la route. À l’arrière, les feux OLED numériques combinés, très lumineux, homogènes et à fort contraste, permettent d’augmenter particulièrement et significativement le niveau de sécurité sur les routes du futur.

En outre, les projections autour du véhicule permettent pour la première fois d’étendre la portée de communication au-delà du véhicule. Grâce à la connectivité intelligente du véhicule, l’Audi A6 e-tron concept fournit des informations aux autres usagers de la route par le biais de signaux visuels.

Plateforme PPE – Garde au sol élevée et faible hauteur de caisse

La plateforme PPE est conçue exclusivement pour les systèmes d’entrainement électrifiés et peut donc profiter pleinement de tous les avantages de cette technologie. L’élément clé de la future flotte PPE est le module de batterie disposé entre les essieux qui contient environ 100 kWh d’énergie dans la version Avant du concept A6 e-tron. L’utilisation de la totalité du sous-bassement du véhicule permet d’obtenir une disposition relativement plate de la batterie. Cela signifie qu’il sera possible d’utiliser cette plateforme unique aussi bien pour des véhicules à garde au sol élevée que pour des véhicules à l’architecture plate et résolument dynamique – comme l’Audi A6 Avant – sans aucune modification de l’architecture de base.

La taille de la batterie et l’empattement des véhicules PPE sont modulables, ce qui permet de les utiliser sur différents segments du marché. Cependant, ils ont tous en commun un empattement assez long et des porte-à-faux très courts, ce qui, avec les grandes roues, donne des proportions de base tout simplement parfaites, et pas seulement en termes de design. En effet, les occupants des futurs modèles PPE bénéficieront également de l’empattement long, ce qui se traduit par un intérieur plus long et plus d’espace pour les jambes dans les deux rangées de sièges – un avantage clé dans tous les segments. En outre, les véhicules électriques sont aussi généralement plus spacieux grâce à l’absence d’un tunnel de transmission, qui n’est tout simplement pas nécessaire en raison de la technologie.

Mais même sans tunnel de transmission, les clients d’Audi ne devront pas renoncer au système de transmission quattro, marque de fabrique d’Audi. La future gamme de modèles PPE comprendra des versions équipées chacune d’un moteur électrique monté sur l’essieu avant et l’essieu arrière, qui utilisent une coordination électronique pour fournir une transmission intégrale sur demande et atteindre un équilibre parfait entre la dynamique de conduite et l’efficacité énergétique. En outre, la famille e-tron comprendra également des versions de base optimisées pour une consommation minimale et une autonomie maximale – dans ce cas, l’entrainement sera assuré par un seul moteur électrique monté sur l’essieu arrière.

Les deux moteurs électriques de l’Audi A6 Avant e-tron concept sont capables de délivrer une puissance totale de 350 kW et un couple de 800 Nm. Les roues avant de l’Audi A6 e-tron concept sont reliées par un essieu à cinq bras spécialement optimisé pour les véhicules électriques, avec un essieu multi-bras à l’arrière. Le concept-car est équipé d’une suspension pneumatique Audi avec amortisseurs adaptatifs.

La championne du stockage

Le cœur de la technologie d’entraînement de l’Audi A6 Avant e-tron concept – et de tous les futurs modèles PPE – sera la technologie de charge à 800 volts. Comme l’Audi e-tron GT quattro qui l’a précédée, elle permet de recharger la batterie avec une puissance de 270 kW en très peu de temps dans les stations de charge rapide. Cette technologie révolutionnaire fera son entrée sur les segments de luxe et de milieu de gamme à fort volume grâce à la plateforme PPE pour la toute première fois.

Ainsi, l’A6 Avant deviendra la championne du stockage à double titre – et pas seulement grâce à sa partie arrière spacieuse. La technologie PPE permet des temps de charge proches d’un arrêt classique pour faire le plein d’une voiture à moteur à combustion.

Dix minutes suffisent pour charger la batterie à un niveau suffisant pour alimenter la voiture pendant plus de 300 kilomètres. Et en moins de 25 minutes, vous pouvez charger la batterie de 100 kWh de l’Audi A6 Avant e-tron concept de 5 à 80%.

Avec une autonomie allant jusqu’à 700 kilomètres – selon le système d’entraînement et la puissance sélectionnés – les modèles de la famille Audi A6 e-tron conviennent parfaitement aux longs voyages. De plus, leur autonomie et leur vitesse de charge sont comparables à celles des moteurs à combustion, ce qui en fait des voitures universelles parfaites pour les besoins quotidiens, qu’il s’agisse de courts trajets au magasin ou de longs voyages en vacances.

En termes de qualités dynamiques, l’Audi A6 e-tron concept – comme il se doit pour une voiture électrique – surpasse véritablement ses rivales à moteur à combustion. Grâce à son couple élevé dès la première version, même les modèles d’entrée de gamme conçus pour l’efficacité accélèrent de 100 km/h en moins de sept secondes. Et sur les modèles haut de gamme à hautes performances, ce sprint peut même être réduit à bien moins de quatre secondes.

Modèle PPE – polyvalent, variable, électrique

2018 a vu les débuts du premier véhicule de série entièrement électrique d’Audi – l’Audi e-tron. Depuis, la marque a systématiquement et rapidement fait avancer la généralisation de la mobilité électrique sur l’ensemble de sa gamme de produits. Après le SUV Audi e-tron et l’e-tron Sportback, la très dynamique Audi e-tron GT quattro – basée sur une nouvelle plateforme technologique développée conjointement avec Porsche AG – a fait ses débuts en février 2021. Et à peine deux mois plus tard, l’Audi Q4 e-tron et l’Audi Q4 Sportback e-tron ont été présentées en avant-première – deux SUV extrêmement uniques dans le segment compact avec une plateforme technologique commune, la plateforme MEB du groupe Volkswagen.

Les concept-cars Audi A6 e-tron Sportback et Avant sont maintenant les premiers membres d’une famille de véhicules – d’abord dans le segment C et plus tard également dans les segments B et D – à être basés sur une autre plateforme technologique innovante : la Premium Platform Electric, ou PPE en abrégé. Ce système modulaire est développé sous la direction d’Audi en collaboration avec Porsche AG. Les premiers véhicules de série Audi construits sur la plateforme PPE seront successivement dévoilés à partir de 2023.

La plateforme PPE est la première plateforme conçue pour accueillir une gamme sans précédent d’automobiles à fort volume, notamment des SUV et des CUV à garde au sol élevée ainsi que des voitures à faible hauteur de caisse qui font partie de la gamme de produits de base d’Audi, comme la gamme Audi A6. Mais il est également prévu d’étendre la gamme PPE au segment B, qui est le segment de marché le plus important pour Audi depuis des décennies. Et même en ce qui concerne le segment D haut de gamme, la plateforme PPE constitue une excellente plate-forme technologique sur laquelle s’appuyer.

Avec la plateforme PPE, les véhicules électriques seront désormais également attrayants pour les clients qui préfèrent les concepts automobiles au-delà du segment des SUV – comme une Avant, par exemple, qui est caractéristique de la marque.

Par conséquent, Audi peut effectivement élargir sa gamme de véhicules électriques dans son portefeuille – via les segments B et C à fort volume. En outre, les économies d’échelle permettront d’intégrer des technologies de luxe et différentes versions de modèles dans une gamme de modèles très variée, sans équivalent sur le marché haut de gamme.

Photos – Vidéo : Audi