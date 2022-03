Live conférence de presse annuelle 2022 Audi – 17/03/2022 à 11h00

La conférence annuelle d’AUDI AG se tiendra une fois de plus sous forme digitale le jeudi 17 Mars 2022 à 11h00. Elle pourra être suivi en direct sur 4Legend.com via la vidéo ci-dessus sur cette page. Le constructeur allemand présentera le bilan de son année fiscale 2021 et offrira des perspectives pour 2022.

Outre les chiffres financiers clés de 2021, Audi présentera les étapes actuelles et futures du processus de transformation de l’entreprise. Le comité de direction d’AUDI AG présentera également la stratégie globale de l’entreprise, y compris ses objectifs les plus importants : la durabilité écologique, économique et sociale.

En l’absence du salon automobile de Genève en 2022, Audi va profiter de cet évènement afin de dévoiler un nouveau concept-car entièrement électrique : l’Audi A6 Avant e-tron concept préfigurant le premier futur break 100% électrique de la marque aux quatre anneaux.

Photo – Vidéo : Audi