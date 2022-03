2 manches du Porsche Sprint Challenge France aux 24 Heures du Mans 2022

En ouverture des 24 Heures du Mans 2022, deux courses de 45 minutes du Porsche Sprint Challenge France auront lieu les jeudi 9 et vendredi 10 juin 2022 sur le célèbre circuit français.

A l’occasion des 24 Heures du Mans 2022, les Porsche sont de nouveau à l’honneur sur le circuit long de 13,626 km. Les concurrents du Porsche Sprint Challenge France disputeront deux courses de 45 minutes au volant de leurs Porsche, deux courses précédées de deux séances d’essais libres et de deux séances qualificatives sur ce tracé utilisé en course une fois par an seulement.

Contrairement à la course d’endurance pour lesquels un palmarès est indispensable afin d’être autorisé à prendre le départ, les courses du Porsche Sprint Challenge France sont réservées aux pilotes amateurs et aux gentlemen drivers. La seule contrainte – qui n’en est pas vraiment une – est de piloter une Porsche de compétition parmi des 911 GT3 R, 911 GT3 Cup, 911 GT2 RS Clubsport et Cayman GT4 Clubsport.

Le paddock du Porsche Sprint Challenge France sera installé sur le circuit de Maison Blanche, à proximité immédiate du Porsche Experience Center qui sera réservé aux pilotes et à leurs invités du mardi au vendredi.

Calendrier

Mardi 7 juin : vérifications administratives et techniques

Mercredi 8 juin : essais libres

Jeudi 9 juin : essais qualificatifs et course 1

Vendredi 10 juin : course 2

Photos : Porsche