Audi approuve plusieurs de ses moteurs diesel V6 pour une utilisation avec du carburant renouvelable

Comme l’ensemble du Groupe Volkswagen, Audi poursuit la vision d’une mobilité neutre en carbone et souhaite atteindre la neutralité climatique nette d’ici 2050. L’accent est mis sur les véhicules équipés de batteries électriques. De plus, Audi augmente la durabilité environnementale de ses moteurs à combustion : le constructeur automobile allemand a maintenant homologué plusieurs de ses moteurs diesel six cylindres actuels pour une utilisation avec le carburant renouvelable HVO (huile végétale hydrotraitée).

« Avec notre stratégie ‘Vorsprung 2030’, nous poursuivons l’objectif clairement défini que tous les nouveaux modèles que nous lancerons dans le monde à partir de 2026 seront entièrement électriques. De cette manière, nous apportons une contribution essentielle pour la route vers une mobilité neutre en carbone. Dans le même temps, nous optimisons notre portefeuille de moteurs à combustion existant pour plus d’efficience et moins d’émissions. Nous y parvenons notamment en créant les bases techniques nécessaires à l’utilisation de carburants durables tels que le HVO. », a déclaré Oliver Hoffmann, directeur du développement chez Audi. Les carburants renouvelables, ou reFuels comme on les appelle parfois, permettent de faire fonctionner les moteurs à combustion d’une manière plus respectueuse du climat. Ils sont un moyen efficace de défossilisation – à court terme et après 2033, lorsque la dernière Audi à moteur thermique sortira des chaînes de production en Europe.

Les modèles Audi équipés de moteurs diesel V6 jusqu’à 286 ch (210 kW) qui quittent les usines de l’entreprise à la mi-février 2022 peuvent être remplis avec le carburant HVO conformément à la norme européenne EN 15940. L’huile végétale hydrotraitée (HVO ) est un carburant durable qui permet des réductions de CO2 de 70 à 95% par rapport au diesel fossile. Un autre avantage du HVO est son indice de cétane nettement plus élevé, ce qui signifie une combustion plus efficace et plus propre par rapport au diesel conventionnel. « Comme l’indice de cétane du HVO est d’environ 30% plus élevé, la combustibilité des moteurs est améliorée. Les effets positifs de cela sont particulièrement visibles lors du démarrage à froid. Nous avons testé les effets sur divers composants, les performances et les émissions d’échappement dans une validation spécifique fonctionne avant d’accorder l’approbation. », explique Matthias Schober, responsable du développement du groupe motopropulseur pour V-TFSI, TDI et PHEV chez Audi. Les variantes de moteur les plus populaires ont été priorisées afin de donner au plus grand nombre possible de clients la possibilité d’utiliser des carburants renouvelables.

Matières résiduelles et déchets biologiques pour HVO

Les matières résiduelles et les déchets, tels que les huiles de cuisson usagées de l’industrie alimentaire ou les résidus de l’agriculture, sont utilisés dans la fabrication du HVO. En incorporant de l’hydrogène (hydrogénation), les huiles sont transformées en hydrocarbures aliphatiques. Cela modifie les propriétés des huiles végétales pour les rendre utilisables dans les moteurs diesel. Ils peuvent être ajoutés au diesel conventionnel, en remplacement des composants fossiles, ou bien utilisés sans mélange comme carburant 100% pur.

Le HVO est un carburant dit BTL (biomass-to-liquid). En plus du BTL, il existe d’autres méthodes de fabrication pour les carburants diesel synthétiques, comme le GTL (gas-to-liquid) et le PTL (power-to-liquid). Ce dernier peut être obtenu de manière durable à partir d’électricité renouvelable, d’eau et de CO2 de l’atmosphère. En tant que nom collectif pour ces carburants régis par la norme EN 15940, le terme XTL (X-to-liquid) est utilisé, le « X » désignant le composant d’origine. Les pompes à carburant contenant ces carburants sont dûment signalées par ce symbole. Les modèles Audi homologués ont un autocollant XTL dans le bouchon du réservoir de carburant.

Homologation HVO pour de nombreux modèles Audi

Tous les moteurs diesel V6 d’une puissance allant jusqu’à 286 ch (210 kW) des séries A4, A5, A6, A7, A8, Q7 et Q8 fabriqués à partir de mi-février 2022 peuvent être remplis de carburant HVO. La compatibilité HVO pour le Q5 suivra début mars prochain, puis l’A6 allroad en phase d’extension jusqu’à 245 ch (180 kW) à l’été. Chez Volkswagen, le Touareg dans les classes de puissance 231 ch (170 kW) et 286 ch (210 kW) peuvent fonctionner avec du carburant diesel durable.

De plus, le HVO a été homologué en Europe pour les moteurs diesel 4 cylindres des Audi A3, Q2 et Q3, qui ont été construits depuis juin 2021. Dans les modèles basés sur la plate-forme longitudinale modulaire, le 4 cylindres TDI de l’A4, A5, A6, A7 et Q5 est compatible HVO depuis le milieu de l’année 2021 en Suède, au Danemark et en Italie, la demande du marché étant à ce jour la plus élevée dans ces pays.

Le diesel HVO est déjà disponible dans plus de 600 stations-service en Europe, la plupart étant situées en Scandinavie, où les exigences environnementales sont particulièrement strictes. En Allemagne, seules quelques stations-service ici et là proposent actuellement du HVO, même si la tendance va dans le bon sens. La raison en est que la norme de carburant EN 15940 n’a pas encore été intégrée dans les réglementations allemandes sur la qualité des carburants (ordonnance sur la qualité des carburants et l’étiquetage de la qualité des carburants – 10ème Ordonnance sur la qualité et l’étiquetage des qualités des carburants pour moteurs (Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen – 10. BImSchV) – contrairement à presque tous les autres pays de l’Union Européenne.

Compatibilité des moteurs thermiques avec les carburants renouvelables (reFuels)

Avec divers projets pilotes, tels que l’usine power-to-gas de Werlte, Audi a acquis de précieuses connaissances sur la fabrication de carburants durables, qui sont utilisés dans l’ensemble du Groupe Volkswagen. Ces expériences constituent également une base importante pour développer des concepts pour un système énergétique général durable. Le Groupe VW coopère avec les fabricants d’huiles minérales et d’autres fournisseurs d’énergie et apporte son expertise technique pour assurer la compatibilité des moteurs existants avec reFuels.

Depuis mars 2021, par exemple, le R33 Blue Diesel respectueux de l’environnement est disponible dans les stations-service des usines Audi d’Ingolstadt et de Neckarsulm. Ce diesel a une composante renouvelable allant jusqu’à 33%, basée exclusivement sur des matières résiduelles et des déchets. Le R33 présente deux avantages majeurs : premièrement, il réduit les émissions de CO2 d’au moins 20 % par rapport au diesel fossile dans l’analyse du puits à la roue. Deuxièmement, il s’agit d’un carburant premium qui a un effet positif sur l’usure et la durée de vie grâce à des additifs spéciaux. Le R33 Blue Diesel répond à la norme la plus répandue aujourd’hui, EN 590, et est donc certifié pour tous les véhicules diesel, même les plus anciens. Le groupe Volkswagen a joué un rôle important dans le développement du carburant et son expertise a aidé à préparer le carburant pour le marché. En plus des stations-service d’usine chez Audi et VW, le carburant est déjà disponible dans certaines stations-service publiques. Cependant, le carburant diesel fossile contenant jusqu’à 7% de biodiesel est toujours la norme en Allemagne. Ce carburant est signalé par le symbole B7 dans les stations-service. Bientôt, R33 Blue Gasoline sera également disponible pour les moteurs à essence – l’équivalent essence du R33 Blue Diesel. Comme le carburant diesel respectueux de l’environnement, il peut être utilisé sur l’ensemble de la flotte existante.

Pour l’avenir, Audi et l’ensemble du Groupe Volkswagen prévoient d’approuver d’autres moteurs à combustion pour les carburants synthétiques renouvelables, apportant ainsi une contribution précieuse à la dé-fossilisation.

Photos : Audi