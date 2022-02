Discussions en cours pour une introduction en bourse de Porsche par Volkswagen

Après des années de rumeurs, Volkswagen AG confirme qu’elle est actuellement en discussions avancées avec Porsche Automobil Holding SE concernant une éventuelle introduction en bourse de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. À cette fin, Volkswagen AG et Porsche Automobil Holding SE ont négocié un accord-cadre qui devrait constituer la base de nouvelles étapes dans la préparation d’une éventuelle introduction en bourse de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Porsche Automobil Holding SE est détenue majoritairement par les familles Porsche et Piëch, ayant 31,4% du groupe VW et 53,3% des droits de vote. Le Groupe Volkswagen est à la recherche de liquidité afin de continuer à financer de gros programmes ambitieux de développement de véhicules électriques et de logiciels. La retombée financière d’une introduction de Porsche en bourse pourrait lever une partie des milliards d’euros nécessaires.

En 2018, le directeur financier de Porsche, Lutz Meschke, a lancé l’idée d’une introduction en bourse lors d’un événement médiatique pour le lancement du Taycan, affirmant que Porsche pourrait être valorisée jusqu’à 80 milliards de dollars. Aujourd’hui, avec l’excellente santé financière du constructeur de Stuttgart-Zuffenhausen et les investissements entrepris dans l’électromobilité, la valorisation en bourse pourrait être bien plus élevée en 2022.

La conclusion de l’accord-cadre est soumise à l’approbation du directoire et du conseil de surveillance de Volkswagen AG. Une décision finale n’a pas encore été prise mais devrait être connue courant 2022.

Si un accord-cadre est conclu et son contenu ainsi que la question de savoir si une introduction en bourse de Dr. Ing. h.c. F. Porsche est en cours d’évaluation, il est actuellement ouvert et dépend de l’approbation des conseils d’administration des deux parties.

La valorisation boursière de Porsche pourrait dépasser l’intégralité de celle du Groupe Volkswagen, Porsche amenant beaucoup de profits.

