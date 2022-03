Audi arrête la production de la majorité de ses modèles hybrides rechargeables

Après Porsche, c’est au tour du constructeur automobile Audi de devoir stopper la production de véhicules hybrides rechargeables suite à la guerre en Ukraine et au manque d’approvisionnement de faisceaux de câbles électriques produits par divers équipementiers dans des usines basées dans le pays envahi par les russes. Les commandes des voitures neuves sont aussi stoppées tant qu’une solution ne soit pas trouvée.

Différentes marques du Groupe Volkswagen faisant fabriquer des faisceaux de câbles en Ukraine pour différents modèles hybrides rechargeables et électriques se trouvent toutes dans la même situation : un épuisement des pièces suite à la crise actuelle à l’Est de l’Europe.

Les stocks des faisceaux s’épuisent rapidement face à la demande, rendant impossible la poursuite de la production de véhicules dans ces conditions. Selon Automotive News Europe, la production des modèles Audi A4 et A5 hybrides dans l’usine d’Ingolstadt, en Allemagne, sera suspendue du 7 au 11 mars 2022. Dans l’autre usine allemande à Neckarsulm, la production des modèles A6 et A7 hybrides est mise en berne du 7 au 18 mars 2022.

Afin d’éviter d’avoir trop de retard dans la production de ses voitures hybrides rechargeables, Audi a également décidé de geler les commandes de nouveaux modèles auprès des concessionnaires de la marque.

Après la crise des composants qui dure toujours, le constructeur aux quatre anneaux doit faire face à une nouvelle difficulté mettant à mal ses objectifs de croissance pour 2022.

« En raison de la forte demande ainsi que de certaines restrictions causées par la situation de l’offre, le volume de production est actuellement déjà épuisé pour les modèles Audi PHEV pour 2022. », a déclaré un porte-parole d’Audi.

De nouvelles réductions de production sont également susceptibles de se produire dans un futur proche. Avec le contexte actuel, Audi et d’autres constructeurs du Groupe Volkswagen comme VW et Porsche doivent trouver des solutions de remplacement via de nouveaux fournisseurs. Cette transition risquant de prendre un certain temps, l’arrêt de production des modèles hybrides concernés risque de s’étaler jusqu’au Printemps voir au-delà. La production des SUV hybrides et des Audi A8 TFSI e n’est pas pour le moment impactée.

Photos : Audi