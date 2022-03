Volkswagen confirme la production du projet Trinity dans une nouvelle usine à Wolfsburg-Warmenau

Volkswagen a franchi une nouvelle étape dans son parcours de transformation : une nouvelle usine de fabrication pour le modèle électrique Trinity doit être construite à proximité de l’usine principale de Wolfsburg, avec un investissement total d’environ 2 milliards d’euros. Le Conseil de Surveillance du Groupe Volkswagen a adopté début mars 2022 une résolution en ce sens. La nouvelle usine de Trinity est un élément clé du plus grand programme de modernisation de l’histoire du site principal de Volkswagen. Les travaux de construction dans le quartier Warmenau de Wolfsburg doivent commencer dès le printemps 2023 et tiendront compte du droit de la construction et de l’environnement. Ce faisant, le nouveau site répondra à des normes environnementales élevées. À cette fin, Volkswagen s’engagera dans un échange intensif avec les autorités compétentes ainsi qu’avec les parties prenantes. Le modèle Trinity neutre en carbone, construit à l’aide des méthodes de fabrication les plus innovantes, doit sortir de la chaîne de montage à partir de 2026. La nouvelle usine avec ses processus optimisés deviendra donc un modèle pour la transformation progressive de la production de l’usine principale de Wolfsburg avec tous les autres sites de fabrication Volkswagen dans le monde.

« La décision du conseil de surveillance est une étape importante pour la transformation de notre marque et l’avenir du site de production de Wolfsburg. Nous renforçons et maintenons ainsi la compétitivité de l’usine principale et donnons à la main-d’œuvre une solide perspective à long terme. Nous établissons des références dans l’industrie automobile avec Trinity et la nouvelle usine et faisons de Wolfsburg le phare mondial de la production de véhicules de pointe et efficace. Cela réaffirme que la transformation économique de l’Allemagne en tant que centre industriel peut être réalisée. », a déclaré le PDG de Volkswagen, Ralf Brandstätter.

Le ministre-président de Basse-Saxe, Stephan Weil, a déclaré : « La décision de Volkswagen de construire une usine de fabrication de pointe pour les véhicules électriques numérisés et respectueux de l’environnement à Wolfsburg-Warmenau est un engagement clair envers la Basse-Saxe en tant que centre industriel. Trinity s’ajoute désormais à la liste des véhicules VW à succès, de la Coccinelle à la Golf – un coup de chapeau pour la Basse-Saxe ! Petit à petit, la capacité de production dans toute la Basse-Saxe doit devenir neutre en carbone. La protection de l’environnement est une priorité absolue dans la production automobile, comme ailleurs. »

Daniela Cavallo, présidente des comités d’entreprise général et de groupe, a déclaré : « La décision d’aujourd’hui marque un moment historique pour Wolfsburg. Les racines mêmes de notre entreprise restent le moteur du Groupe et deviennent encore plus importantes. » En outre, Cavallo a souligné le lien entre la décision sur Trinity et le nouveau Campus Sandkamp également prévu pour l’usine principale. Le campus développera par exemple la future plateforme de véhicules SSP hautement évolutive du Groupe, qui sera utilisée pour la première fois sur le segment volume pour le projet Trinity. Cavallo a poursuivi en disant : « L’usine Trinity deviendra le modèle de l’usine principale existante et de Volkswagen en général. Nous avons également convenu d’étendre les activités de batterie, de charge et de numérisation ici à Wolfsburg, centrées sur Trinity. Tout cela protège l’emploi et apporte de la cohérence à la transformation de Wolfsburg. »

Le ministre des Affaires économiques de Basse-Saxe, le Dr Bernd Althusmann, a ajouté : « La décision du groupe Volkswagen sur le site de Trinity est un signal positif supplémentaire pour l’avenir de l’automobile « made in Basse-Saxe ». L’installation de production à la pointe de la technologie combinera tous les domaines de l’e-mobilité : de la nouvelle plate-forme électrique aux applications logicielles et aux systèmes d’assistance révolutionnaires. »

Des approches de production innovantes pour un véhicule révolutionnaire

Le projet Trinity est le nouveau fil conducteur de la flotte 100 % électrique de Volkswagen et le point de cristallisation de la stratégie ACCELERATE de la marque : un temps de charge beaucoup plus court et une autonomie de plus de 700 kilomètres. Neutre en carbone. Équipé des logiciels de pointe du Groupe. Techniquement prêt pour la conduite autonome de niveau 4. La base est la nouvelle plateforme SSP du Groupe. Sur sa durée de vie, plus de 40 millions de véhicules sont projetés sur cette base. La plate-forme fait ses débuts dans le segment des volumes avec Trinity.

Volkswagen a également l’intention d’établir des normes dans la production de Trinity lorsqu’elle commencera en 2026, et vise un temps de production de 10 heures par véhicule. La clé : moins de variantes, moins de composants, plus d’automatisation, des lignes de production allégées et de nouveaux concepts logistiques. Le Campus Sandkamp crée le cadre d’une collaboration optimale et rapide entre tous les secteurs de Volkswagen grâce à des pratiques de travail modernes. Volkswagen investit 800 millions d’euros dans le centre de recherche et développement le plus avancé d’Europe pour piloter l’avenir de la mobilité dans les années à venir. Il est prévu d’intégrer la production de véhicules électriques modernes basée sur la plate-forme SSP et sur le modèle de l’installation Trinity de l’usine principale existante d’ici 2030.

Le Dr Christian Vollmer, membre du conseil d’administration de la marque Volkswagen responsable de la production, a déclaré : « Nous nous concentrons sur des concepts de fabrication innovants et durables. La construction d’une nouvelle usine à Warmenau nous donne également la possibilité d’adapter l’usine existante à l’avenir, étape par étape et de haut en bas. Trinity représente un tout nouveau type de pensée, de production et de collaboration. Il faut du courage pour façonner l’avenir. C’est ainsi que Wolfsburg deviendra la référence en matière de concepts de production innovants – pour Volkswagen et pour l’ensemble de l’industrie. »



Facteurs décisifs pour le choix de l’emplacement : efficacité et impact minimal sur la production en cours

La décision d’aujourd’hui de construire la nouvelle usine sur un site vierge a été précédée d’une analyse exhaustive de plusieurs options, y compris un examen approfondi de la faisabilité de localiser la production de Trinity dans l’usine de Wolfsburg. Outre une plus grande efficacité à moyen terme, les facteurs favorisant la construction d’une nouvelle usine à Warmenau incluent notamment le fait que cette option ne perturbe pas la production en série en cours ou les montées en puissance de modèles importants tels que le Tiguan et le Tayron ou le lifting de la Golf prévues pour les années à venir.

En décembre dernier, le conseil de surveillance de Volkswagen AG a déjà confirmé la production du modèle électrique Trinity sur le site de Wolfsburg dans le cadre du cycle de planification 70. Cependant, la transformation de l’usine principale en une usine de fabrication de véhicules électriques commence déjà bien plus tôt : Volkswagen commencera à construire l’ID.3 à Wolfsburg en 2023 pour répondre à la forte demande des modèles électriques de la marque.

Avec Trinity, l’entreprise accélère les grands enjeux du futur : Volkswagen rend la conduite autonome accessible au plus grand nombre d’ici 2030

Avec sa stratégie ACCELERATE, la marque Volkswagen se prépare systématiquement en temps utile aux profondes mutations de l’industrie automobile. Tout comme Volkswagen a résolument ouvert la voie avec son offensive électrique mondiale, l’entreprise accélère aujourd’hui les autres grands enjeux du futur : l’intégration de logiciels dans le véhicule et l’expérience client numérique deviendront des compétences clés cruciales. En mettant en œuvre des modèles commerciaux basés sur les données, Volkswagen cherche à attirer de nouveaux groupes de clients et à exploiter des sources de revenus supplémentaires. Volkswagen rendra également la conduite autonome accessible à de nombreuses personnes d’ici 2030.

Le projet Trinity est un pilier important dans ce contexte : Trinity représente la prochaine génération de véhicules électriques chez Volkswagen. La base est la future plate-forme SSP qui permettra la conduite autonome de niveau 4 et établira de nouvelles normes pour l’électrification et la numérisation de la mobilité.

