Bentley mise sur les talents féminins en lançant un programme de mentorat dédié

Afin de soutenir le développement de la prochaine génération de talents féminins, Bentley Motors a lancé un programme de mentorat sur mesure pour les étudiantes dans les domaines de la technologie, de l’ingénierie, du design et des affaires.

Après le lancement réussi aux Émirats Arabes Unis l’année dernière, le programme est désormais déployé au Royaume-Uni dans le cadre de la stratégie de Bentley visant à encourager davantage de femmes à envisager l’éventail des carrières disponibles dans l’industrie automobile.

L’événement de lancement, intitulé « Extraordinary Women », a réuni des étudiants de quatre universités partenaires britanniques, Crewe UTC et des experts de l’entreprise. Présidé par Erin Baker, journaliste automobile senior et avec le soutien de Karen Lange, membre du conseil d’administration de Bentley en charge des ressources humaines, et de la professeure Georgina Harris de l’Université d’Arden, l’événement consistait en trois tables rondes et la possibilité pour les étudiants de présenter une large gamme de questions sur les carrières STEM, les opportunités dans l’automobile et comment amener plus de femmes dans l’industrie au panel.

Le Dr Karen Lange a déclaré : « Notre industrie évolue plus rapidement aujourd’hui qu’elle ne l’a jamais été dans le passé et veiller à ce que nous soyons diversifiés dans tous les sens est un élément essentiel de notre stratégie Beyond100 et de notre succès futur. Les femmes restent sous-représentées dans de nombreux domaines clés de notre entreprise, donc à l’approche de la Journée internationale de la femme, cela a été une excellente occasion de se concentrer sur la façon dont nous pouvons lever le voile sur l’incroyable gamme de carrières que nous avons à offrir et encourager davantage de femmes. dans l’industrie – tout en veillant à ce que nous soutenions ceux qui travaillent déjà avec nous. Le mentorat est déjà un outil de développement important chez Bentley et nous reconnaissons les avantages tant pour le mentor que pour le mentoré. Étendre ce soutien aux étudiants qui souhaitent développer une carrière dans l’automobile grâce à nos programmes de futurs talents est donc une prochaine étape naturelle. Nous espérons que, combiné à une semaine d’expérience de travail plus tard cette année, Extraordinary Women offrira une opportunité de transformation aux étudiantes sélectionnées, en les mettant en contact avec des experts qui peuvent partager leurs idées et leur expérience et les aider à façonner leurs propres parcours. »

Bentley va maintenant travailler avec les universités partenaires pour identifier les étudiantes qui participeront au programme. Aux Émirats Arabes Unis, où l’initiative a été lancée en décembre 2021, les quatre étudiantes qui ont été sélectionnées pour participer au programme ont été confirmées cette semaine et elles rejoindront les mentorés britanniques au siège de Bentley à Crewe pour une visite d’une semaine en juin 2022.

Hind Khalid Almaazmi, qui étudie la gestion du design et le marketing des marques de luxe à l’Université américaine de Sharjah, revient sur sa participation au programme : « Je suis ravie d’avoir été sélectionnée pour participer à l’Initiative. J’ai vraiment hâte d’avoir un aperçu de l’entrepreneuriat et du leadership de mon mentor, Amna Al Habtoor, ainsi que des compétences en design automobile et en artisanat de diverses femmes de l’équipe de design de Bentley Motors. Ce sera également formidable de voyager au Royaume-Uni et de voir l’usine. »

Photos : Bentley