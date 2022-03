Une minute de silence au sein d’Audi à Ingolstadt pour les victimes d’Ukraine

Chez Audi à Ingolstadt, les chaînes de production se sont arrêtées une minute le vendredi 11 mars 2022 pour commémorer les victimes de la guerre en Ukraine. De 9h59 à 10h00, les employés de l’usine, des bureaux d’Audi à Ingolstadt ainsi que ceux étant en télétravail y ont participé en laissant de côté leur travail à la mémoire des victimes de la guerre d’Ukraine.

Avec la minute de silence, les employés d’Audi répondent à l’appel d’IG Metall et de l’association patronale Gesamtmetall, qui ont appelé toutes les entreprises de l’industrie métallurgique et électrique allemande à observer une minute de silence le vendredi 11 mars 2022. Des campagnes ont également eu lieu dans tous les autres sites du groupe Volkswagen et de la marque.

« En ces temps difficiles, nous sommes solidaires chez Audi et montrons notre solidarité envers les victimes en Ukraine. Avec la minute de silence, nous envoyons un signe de paix d’Ingolstadt dans le monde. », a déclaré Jörg Schlagbauer, vice-président du comité d’entreprise et président de la direction d’IG Metall chez Audi à Ingolstadt.

Le directeur de l’usine Achim Heinfling a demandé à tous les employés du site d’Ingolstadt d’observer une minute de silence de 9h59 à 10h00 : « Notre pleine solidarité va au peuple ukrainien et à ceux qui ont dû quitter leur patrie. Prenons position ensemble contre la guerre et pour la paix – ici dans l’entreprise et aussi à la maison aux bureaux. »

Photo : Audi