Audi confirme l’arrêt des A1 et Q2 ; l’A3 sera la future entrée de gamme

Le constructeur automobile d’Ingolstadt accélère sa transformation vers l’électromobilité et confirme via son PDG Markus Duesmann la fin prochaine de certains modèles dont les Audi A1 et Q2. La prochaine Audi A3 sera entièrement électrique en tant qu’entrée de gamme de la marque aux quatre anneaux.

Dans une interview récente au média allemand Handelsblatt, Markus Duesmann a confirmé l’arrêt de deux modèles d’entrée de gamme des segments inférieurs : les Audi A1 et Q2. Ils s’ajoutent à la liste de fin de production de l’Audi TT.

Fin de l’Audi A1 en 2025

La stratégie du Groupe Volkswagen est d’arrêter de multiplier les modèles peu rentables et concurrentiels entre les marques. Audi a lancé en 2018 la seconde génération de l’Audi A1 qui ne rencontre pas le succès escompté. Elle se positionne face à la VW Polo et la Seat Ibiza moins chères et se vendant mieux. Les marques Seat et Skoda sont moins haut de gamme avec un panel de clients plus élevé pour cette catégorie de véhicule d’entrée de gamme.

Markus Duesmann a déclaré à son sujet : « Nous avons des marques à fort volume dans le groupe et avons redéfini le rôle de chacune. Nous avons également réaligné Audi en tant que marque haut de gamme. Nous limiterons notre gamme de modèles vers le bas et l’étendrons vers le haut. Plus précisément , nous avons décidé de ne plus construire l’A1. » Les chiffres de vente de ce modèle réservé au marché européen parlent d’eux-mêmes : la citadine n’a jamais atteint des volumes de production dépassant les 100 000 unités par an (80 942 livraisons en 2019 et 63 468 en 2020), la crise du Coranavirus n’ayant rien arrangé. Sa fin de vie est programmée pour 2025.

Pas de successeur pour l’Audi Q2

La version SUV de l’A1 est le Q2 chez Audi comme est le T Cross pour la Polo chez Volkwagen ou le Mini Countryman chez Mini. Par rapport à ses cousins du Groupe Volkswagen, notamment les Seat Arona et Skoda Kamiq, l’Audi Q2 de base coûte environ 4 000 euros de plus qu’un Kamiq à motorisation équivalente. Par rapport à l’A1, le petit SUV se vend également en dehors de l’Europe : en Chine où une version spécifique à empattement allongé existe : l’Audi Q2 L.

Ses chiffres de vente sont supérieurs à l’Audi A1 mais pas très importants : 132 844 unités en 2019 et 124 292 en 2020. Une nouvelle génération nécessiterait une motorisation hybride rechargeable au minima qui l’a rendrait plus cher à produire et à vendre.

Markus Duesmann a ajouté : « Mais le successeur devrait être électrique, et cela ne rentre pas actuellement dans la planification de notre portefeuille ou de nos capacités de développement. Nous priorisons d’autres segments. » Le renouvellement de l’Audi Q2 ne se fera ainsi pas.



La future Audi A3 sera électrique

Markus Duessmann a également évoqué l’avenir de la star des modèles compacts premium : l’Audi A3. Basée sur le modèle actuel, une Audi A3 e-tron devrait être commercialisée en parallèle de l’actuelle génération de l’A3 durant 3 ans avant l’arrivée de la cinquième génération de l’A3 prévue pour 2027 en tant que modèle 100% électrique à batterie. Son nom de code actuel en interne est « E3 », basé sur la nouvelle plateforme Apollon, succédant à la MEB de Volkswagen.

Avec l’arrêt des petits modèles d’entrée de gamme, Audi se recentre ainsi sur des modèles plus haut de gamme et ainsi plus chers afin de faire de meilleures marges.

