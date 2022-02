Lamborghini pourrait s’engager en LMDh aux côtés de Porsche et Audi

Lamborghini envisage de s’engager en endurance aux côtés d’Audi et de Porsche dans la nouvelle catégorie LMDh et de développer une voiture de course spécifique. La négociation est en cours de discussion avec Audi et le Groupe Volkswagen, pour une décision attendue dans les semaines à venir.

La nouvelle catégorie LMDh – en endurance, notamment aux 24 Heures du Mans et IMSA – est plébiscitée par certains constructeurs automobiles comme Porsche et Audi. Les coûts de développement d’une voiture de course adaptée et son exploitation sont bien inférieurs à ceux de la catégorie LMP1 en WEC qui a vu de nombreux succès de la part des marques cousines de Lamborghini.

Cette nouvelle catégorie impose aux constructeurs automobiles de concevoir leur prototype sur quelques châssis communs ainsi qu’avec des motorisations proches. Au sein du Groupe VW, un choix de châssis a été choisi : celui de Multimatic. La motorisation hybride commune repose sur un V8 biturbo.

La différence résidera essentiellement dans le design et les réglages. En rejoignant Porsche et Audi dans ce projet commun, Lamborghini pourrait entrer en WEC et s’affronter à de beaux concurrents.

Lamborghini et le Groupe Volkswagen doivent se prononcer rapidement sur ce programme LMDh car les délais sont courts pour mener à bien le projet, tester la voiture puis l’engager.

Giorgio Sanna, responsable de Lamborghini Squadra Corse, reconnaît que la décision est imminente : « Si nous prenons la décision de concourir en LMDh, nous voulons être prêts pour l’année 2024 . L’horloge tourne vite et cela signifie que la décision doit être imminente. Doit être prise dans les semaines. C’est une décision importante pour l’entreprise car ce n’est pas seulement une question d’investissement, mais aussi de stratégie qui doit être associée à la chaîne de production de chaque constructeur. »

Photos : 4Legend.com / Lamborghini