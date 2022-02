La Bentley Continental GT Speed élue voiture de l’année 2022 par Robb Report

Début février 2022, Robb Report a décerné la voiture de l’année à la Bentley Continental GT Speed. Le jury de la voiture de l’année de Robb Report est composé de 178 lecteurs ainsi que de l’équipe éditoriale automobile de Robb Report qui évalue les véhicules concurrents dans cinq catégories – apparence, performance, luxe et confort, utilité et facteurs de départage immatériels tels que l’effet « wow » (waouh) et la recouvrabilité. À l’issue du test en deux parties, qui s’est déroulé à Napa, en Californie, et à Boca Raton, en Floride, la Bentley Continental GT Speed ​​a dominé le peloton de dix véhicules pour remporter la voiture de l’année. Le résultat est la troisième victoire globale de Bentley depuis le début du concours, et le tout avec la Continental ; les autres étant la Continental GT en 2004 suivie de la Continental GT Cabriolet en 2007.

« L’événement de cette année a été mémorable pour de nombreuses raisons, mais la photo-finish entre Ferrari et Bentley pour la première place était quelque chose de spécial. Félicitations à Bentley – avec la GT Speed, elle a produit un véhicule exceptionnel qui allie force, élégance et confort dans le plus bel ensemble. », a déclaré Paul Croughton, rédacteur en chef de Robb Report.

Les juges de Robb Report louent la GT Speed ​​pour son haut niveau de performance et de luxe, affirmant qu’elle « canalise l’esprit du Mans dans le sanctuaire digne de Kublai Khan », et « La GT Speed ​​est le mélange parfait de beauté, de puissance et de la grâce. »

La GT Speed ​​est la voiture de route la plus dynamique de l’histoire de Bentley et l’interprétation ultime axée sur les performances de la GT définitive de Bentley. Poursuivant la longue tradition des variantes Speed, la génération actuelle de GT Speed ​​est équipée d’une version améliorée du moteur W12 TSI de 6,0 litres qui délivre 650 ch. Pour aider à offrir un niveau d’agilité comme aucune autre voiture de route Bentley, elle est également équipée d’une direction intégrale électronique et d’un différentiel électronique à glissement limité. Dans le même temps, la Continental GT Speed ​​conserve le luxe, le confort et la convivialité du reste de la gamme Bentley.

« Nous sommes fiers et ravis que la Bentley Continental GT Speed ​​ait reçu le prix de la voiture de l’année de Robb Report. C’est une preuve supplémentaire que la GT Speed ​​est l’expression ultime des performances de Bentley, avec ce haut niveau de performance atteint en harmonie avec le design et le luxe que les clients Bentley attendent. », a déclaré Christophe Georges, PDG de Bentley Americas.

