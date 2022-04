Thérapie de groupe pour les 40 ans de la Porsche 956 à Goodwood

Au début des années 1980, le monde a été témoin d’une révolution dans les courses de voitures de sport. L’arrivée du Groupe C a inauguré une ère où l’efficacité énergétique était primordiale et les progrès aérodynamiques de l’effet de sol réviseraient à jamais les normes acceptées de design et de performance. À l’avant-garde de ce nouveau monde courageux se trouvait Porsche, qui a produit une voiture de course redoutable : la 956. Pour célébrer les 40 ans de ce modèle emblématique, de nombreuses Porsche 956 ont fait le déplacement à Goodwood à l’occasion du 79ème Goodwood Members’ Meeting.

La voiture de course prototype du Groupe C de Porsche reste inégalée en terme de victoires en endurance. Au circuit automobile de Goodwood, sur la côte sud de l’Angleterre, quelque 21 exemplaires couvrant 12 années de compétition internationale se sont réunis ce week-end, soulignant l’ampleur et la portée de l’extraordinaire domination de cette voiture en tant que pilote d’usine et client.

Parmi les voitures qui se sont rendues à Goodwood, 16 participaient à une course de démonstration à grande vitesse. Ils ‘agit d’un record historique avec le plus grand nombre de modèles d’usine et privés de Porsche 956 et 962 à avoir roulés ensemble. Cela promettait d’être un spectacle unique et inoubliable, surchargeant les sens avec des décorations vives, des odeurs évocatrices et le son incomparable du flat six turbocompressé de Porsche.

Alors que les voitures s’alignaient dans la pénombre d’une sombre soirée d’avril, formant le schéma traditionnel d’un départ au Mans, les phares s’allumaient à intervalles, des faisceaux parallèles de blanc et de jaune traversant la ligne droite du paddock de Goodwood. La voie des stands s’est dégagée et un silence d’anticipation est descendu sur les tribunes bondées. Il était facile d’oublier les 40 années de développement technique et de succès de course de Porsche; le meilleur du Groupe C était, pour un week-end très spécial, revenu dans toute sa splendeur.

Les Porsche 956 et 962 victorieuses au Mans dans leurs célèbres livrées Rothmans ont été rejointes sur la ligne de départ par la 962 C récemment restaurée qui a conduit Hans-Joachim Stuck à une victoire décisive dans la Supercup ADAC en 1987. À leurs côtés se trouvaient une panoplie de voitures privées, de la Richard Lloyd Racing Cabin 962 rouge vif à la voiture sœur Italya Sports avec son incontournable carrosserie rose. Non moins frappante était la Porsche 956 New-Man Joest Racing jaune et noire qui a remporté les 24 Heures du Mans en 1985, ni la Skoal Bandit 956B vert vif, dont la gestion du moteur Motronic a aidé Derek Bell à remporter le titre mondial de pilote en 1986.

Une à une, les voitures ont fait entendre leur sonorité. Les tours montaient et les échappements rugissaient alors que les moteurs se réchauffaient, le son ricochant sur les murs des stands et profondément dans la campagne anglaise. Les cockpits se sont fermés, la grille s’est vidée et des rangées de spectateurs ont bordé le périmètre, remplissant les tribunes et retenant leur souffle collectif. Alors que le drapeau tombait et que les moteurs hurlaient simultanément vers leurs zones rouges à 8 000 tr/min, la foule semblait reculer dans une admiration unie. La première des voitures d’usine de Porsche a mené un peloton qui s’est faufilé et a glissé dans la ligne droite, filant en formation serrée vers le premier virage et tournant hors de vue.

Pendant les 20 minutes qui ont suivi, un groupe serré de ce qui pour beaucoup reste la plus grande voiture de course de tous les temps, a parcouru le circuit de 3,8 kilomètres à un rythme proche de la course, les soupapes de décharge claquant et les moteurs atteignant des pics stridents alors que leurs pilotes exploraient les limites de puissance et de freinage, aux prises avec une direction non assistée, des embrayages lourds et des transmissions manuelles physiques.

Le ciel rose au-dessus du circuit s’est approfondi et les lumières des voitures ont percé l’obscurité envahissante, côte à côte à travers les sections difficiles de Fordwater et de St Mary’s, descendant la ligne droite de Lavant avant de freiner fort dans Woodcote et la chicane serrée qui précède la ligne de départ. Pendant un moment éphémère, Goodwood aurait pu être Le Mans, Daytona ou Sebring – ces mêmes voitures se battant bec et ongles pour les titres les plus convoités des courses d’endurance. Mais bien trop tôt, le trajet s’est terminé, le spectacle le plus étonnant étant relégué à la mémoire lorsque les voitures se sont arrêtées dans les paddocks vides et se sont à nouveau tues.

Pour les pilotes comme pour les spectateurs, ce fut un privilège d’assister à cet incroyable spectacle – une célébration mais aussi une puissante évocation d’une époque unique dans les courses de voitures de sport. Après sa victoire historique 1-2-3 au Mans en 1982, les 956 et 962 amèneront Porsche à cinq autres victoires consécutives aux 24 Heures du Mans aux côtés de trois titres consécutifs de Championnat Pilote et Constructeur en Championnat du Monde d’Endurance. En 1983, la 956, à la fois en version usine et cliente, a pris 9 des 10 premières places au Mans. C’est aussi l’année où Stefan Bellof a établi le record du tour de longue date autour de la Nordschleife du Nürburgring lors des qualifications pour la course de 1 000 km : la remarquable combinaison de la voiture à effet de sol de Norbert Singer et du puissant moteur Boxer turbocompressé de Hans Mezger s’unissant pour enregistrer un temps de six minutes 11 secondes, toujours le tour unique le plus rapide pour une voiture de course de série sur le célèbre circuit dangereux de 33,4 km.

La prééminence des Porsche 956 et 962 n’a pas seulement été démontrée par ses premiers succès, mais aussi par le flux constant d’argenterie qu’elle continuerait à accumuler dans le monde entier pendant des années, remportant sa dernière course dans le championnat IMSA GTP à Road America en 1993 et ​​remportant une dernière victoire au Mans en tant que voiture de route reclassée en 1994. Son apparition à Goodwood, 40 ans après cette incroyable première année, a servi de rappel bienvenu d’une époque sans précédent pour Porsche et d’un âge d’or pour le sport la course automobile dans son ensemble.

Photos : Porsche